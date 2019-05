A Giriana Alemán Rosado, estudiante de séptimo grado, se le ocurrió la idea de hacer un proyecto tecnológico para concienciar sobre la contaminación lumínica en la isla cuando una noche vio que un vecino dejó encendida una luz en la marquesina.

“¿Por qué estás gastando luz y dinero, haciéndole daño al ambiente?”, cuestionó la “homeschooler” (estudiante educada en su casa).

De ahí, decidió enfocarse en la contaminación lumínica en las playas donde anidan las tortugas marinas, pues la luz muy intensa desorienta a los animales.

Alemán Rosado aprendió a programar utilizando Microsoft MakeCode para crear el prototipo de un aparato que mide la intensidad de la iluminación e indica con una luz verde o roja si la intensidad de la luz es adecuada o inadecuada, respectivamente, para las tortugas.

El proyecto “¡Qué brillante!: salvación de Puerto Rico de la contaminación lumínica” fue uno de los competidores de la primera edición del certamen Microsoft STEAM Girls Challenge, que busca promover la inclusión de estudiantes mujeres en el campo de las Ciencias de la Computación.

Alemán Rosado ganó el primer lugar en la categoría Intermedia y fue premiada este jueves en el Microsoft Education Forum Puerto Rico en el hotel Sheraton en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

Más de de 1,000 docentes, estudiantes y personal administrativo y educativo de Puerto Rico asistieron al evento tecnológico que presenta diferentes iniciativas que fomentan la inclusión de la tecnología en el salón clases.

En la premiación de Microsoft STEAM Girls Challenge, la estudiante de CIMATEC Natalia Zoé Pérez Montalvo ganó primer lugar en la categoría de escuela superior con el proyecto de “Seismic Prediction Analytics Assessment”, un estudio que utiliza resultados de más de tres años para correlacionar los datos sísmicos, temperaturas oceánicas y atmosféricas en el área de Puerto Rico. El modelo provee mecanismos para ayudar a predecir eventos sísmicos con un alto porcentaje de precisión.

Varios profesores también fueron galardonados por su participación en la competencia de Docentes Innovadores. Los primeros lugares de cinco categorías fueron: Ivelisse Burgos, del Colegio IVOSAI, en la categoría “Collaboration”; Wilfredo Feliciano Hernández, de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, en la categoría “Extending Learning Beyond the Classroom”; Daisy Figueroa Narváez, de School of San Juan, en la categoría “Knowledge Construction and Critical Thinking”; Milagros Bauzá Henández, de la Escuela del Deporte de San Juan, en la categoría “Promoting Research and STEM Skills Through Robotics and Programing”; y Fransuas Fernández Meléndez, de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, en la categoría “Stimulating Creative Learning”.

En el Microsoft Education Forum Puerto Rico, los docentes y estudiantes exhibieron varios proyectos. Uno de los profesores que presentó junto con unas alumnas fue Samuel Cardeña, de la Academia Ponce Interamericana.

El proyecto “Historia de Puerto Rico a través del lente de la robótica” busca fomentar el interés de los jóvenes en el estudio de la historia.

Luego de hacer una investigación histórica, los alumnos visitaron sitios con un robot que capturó varias imágenes y utilizaron herramientas de Microsoft, principalmente Minecraft, para recrear los lugares.

“Fue toda esta aventura de romper las barreras de la historia separada y la tecnología separada y ciencia y robótica separada”, manifestó el profesor de Robótica y Ciencia.

La estudiante de décimo grado Jhediemmar Rivera explicó que el robot fue construido con PVC y tiene cuatro motores y una cámara que era de un vehículo.

“Con el robot y la tecnología, pudimos aprender más fuera del salón de clases”, manifestó, por su parte, la estudiante Alanis Muñiz, también de décimo grado.

Durante el foro, Microsoft y el Departamento de Educación renovaron un acuerdo por cinco años que reitera el compromiso de dos décadas de ambas entidades con el fortalecimiento y accesibilidad a la tecnología, así como las diferentes iniciativas de Microsoft para miles de estudiantes, docentes, padres y personal administrativo del sistema público de enseñanza.