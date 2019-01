El multimillonario japonés Yusaku Maezawa, se hizo popular hace unos meses cuando fue anunciado como el primer pasajero que pagará a Elon Musk por realizar un viaje a la Luna.

Sin embargo, no conforme con esto, ahora puede presumir de ser el usuario en Twitter que obtuvo la mayor cantidad de retuits en un mensaje en lo que va de la historia de esta plataforma.



Aunque no fue nada fácil, pues para obtener este récord tenía que publicar un tuit que fuera demasiado atractivo para los usuarios a nivel global, así como gastar una buena cantidad de dinero, y vaya que lo logró.

El empresario de 43 años, fundador del centro comercial de moda en línea Zozotown, escribió este sábado en Twitter que sus ventas de Año Nuevo acumularon un aproximado de $92,310,000, por lo que ofreció repartir alrededor de $924,000 entre 100 personas seleccionadas al azar que compartieran su tuit.

"Con gratitud, daré 100 millones de yenes entre 100 personas en efectivo. Para conseguirlo, solo síganme y hagan retuit a este tuit. Escribiré por mensaje privado directamente a los ganadores", dice el millonario en su tuit.

Como era de esperarse, este anuncio atrajo la atención de la gente y enseguida comenzó a tener respuesta, acumulando hasta este momento más de 5,439,650 retuits, además de superar 1,368,450 likes.



De esta manera, Maezawa superó el récord logrado en 2017 por un usuario de Nevada identificado como Carter Wilkinson, quien obtuvo 3,550,437 de retuits luego de pedir ayuda para obtener un suministro gratuito de nuggets de pollo durante un año, a mano de la cadena de hamburgueserías, Wendy's.

