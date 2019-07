Un documento obtenido hoy por El Nuevo Día y confirmado por La Fortaleza, apunta a un extenso chat de Telegram -una aplicación de mensajería instantánea que ofrece mayor privacidad y chats secretos- en el que funcionarios, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló, entremezclan la discusión de asuntos administrativos con chistes y hasta burlas a otros políticos.

A principios de marzo, este medio encontró que existen más de 100 personas vinculadas al quehacer gubernamental en la isla que utilizan regularmente esta aplicación. Entre estos, se encuentran funcionarios electos, personal de confianza y contratistas por servicios profesionales.

A continuación, te explicamos qué es Telegram y cómo se diferencia de WhatsApp, según la información publicada por los desarrolladores.

¿Qué es Telegram?

En su descripción más simple, es una aplicación de mensajería “enfocada en rapidez y seguridad” creada en el 2003. Esta puede sincronizarse al mismo tiempo en todos tus equipos tecnológicos y tiene la capacidad de enviar texto, documentos, imágenes, GIFs y vídeos.

Pavel Durov, creador de Telegram -compañía establecida en Dubai-, aseguró en una entrevista con TechCrunch, en el 2015, que la aplicación había alcanzado el envío de 12,000 millones de mensajes diarios. Para 2018, la aplicación había alcanzado los 200 millones de usuarios.

Telegram está disponible de manera gratuita para dispositivos Apple, Android, así como los sistemas operativos Mac, Microsoft Windows y Linux. También puede accederse a través de la Web.

¿En qué se diferencia de WhatsApp?

En Telegram, siempre puedes eliminar cualquier mensaje que hayas enviado o recibido en cualquier conversación individual, mientras en grupos, puedes borrar tu propio mensaje. Otra opción es borrar todo el historial de chat entre dos personas. Según los desarrolladores, los mensajes eliminados en Telegram, no dejan huella.

La aplicación introduce la posibilidad de chats secretos. “Los chats secretos especiales de Telegram utilizan encriptación de extremo a extremo, no dejan rastro en nuestros servidores, admiten mensajes autodestructivos y no permiten el reenvío. Además, los chats secretos no forman parte de la nube de Telegram y solo se puede acceder a ellos desde sus dispositivos de origen”, explican los desarrolladores.

Los emisores en chats secretos pueden optar por la opción de “autodestrucción” del mensaje en un tiempo determinado luego que el receptor lo haya leído o abierto. El mensaje desaparecerá para ambas personas.

A diferencia de los otros chats, este solo se hará disponible en el dispositivo en el que se creó y no se sincronizará.

¿De qué se trata la encriptación de extremo a extremo?

Al optar por un chat secreto, Telegram genera un intercambio de “llave” mediante un método conocido como Diffie–Hellman. Cuando se establece una encriptación de extremo a extremo segura, la aplicación genera una imagen que visualiza la encriptación para ese chat en particular, una a la que solo tendrán acceso las dos partes del chat. Los desarrolladores aconsejan que ambas partes revisen que la “llave” recibida es la misma en ambos dispositivos, para evitar ataques a la privacidad del sistema.

En caso de preocupación en cuanto al acceso de terceros a información privada, por ejemplo, si te roban el celular, puedes borrar tu cuenta de Telegram desde cualquier otro dispositivo si has iniciado sesión anteriormente y se mantiene activa en ese momento.

¿Cuál es el límite de personas por grupo en un chat?

Mientras WhatsApp tiene un límite de 256 personas por grupo de chat, el límite de Telegram es de 200,000. La aplicación también ofrece “canales”, un chat sin límite de miembros que genera un enlace web (url) y puede ser público. En su versión ‘desktop’, este chat asemeja a un perfil en Facebook. Los mensajes en grupo pueden editarse y borrarse. También permite el uso de etiquetas, respuestas y menciones.