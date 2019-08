Pese a que Google es uno de los buscadores más populares y eficientes en Internet, no resulta el ideal cuando se trata de localizar a una persona que no es una figura pública.

Quizá alguna vez has tratado de encontrar a un amigo de hace años, seguir el rastro de algún familiar del que no tienes demasiada información, o incluso querer saber qué ha sido de aquella ex pareja que tuviste en la escuela.

Para estos casos, en los que solo dispones de un nombre o algún otro dato como un correo electrónico, existen buscadores especializados que podrían ayudarte mucho más que otros, y estos son algunos de ellos:

WebMii

Este sitio no te pide más que un nombre y apellido para iniciar la búsqueda de aquella persona en específico.

Una vez que lo ingresas, desplegará todos los apartados en los que se detectó el nombre, ya sea en imágenes, redes sociales y otros sitios de internet.

WebMii funciona en 34 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela en el continente americano. Incluso, puedes filtrar la búsqueda para que se realice en una nación en específico.

Peekyou

Este sitio cuenta con más de 10 millones de búsquedas mensuales, en las que el usuario puede completar tres recuadros en los que introducir la información que conozcamos: Nombre, Apellido y ubicación de la persona en cuestión.

Peekyou asegura en su portal que podremos “descubrir a las personas más importantes y relevantes de nuestra vida”.

En concreto lo que hace es recabar diferentes fuentes como redes sociales, noticias, blogs y páginas web en general. Actualmente funciona en Estados Unidos y Puerto Rico.

Spokeo

En este buscador podrás ingresar datos como el nombre, redes sociales, teléfono y dirección física de la persona

A diferencia de otros sitios, el objetivo de Spokeo es reunir a las personas, tal como se demuestra en su canal de YouTube, en donde se pueden apreciar algunas de las historias protagonizadas por los usuarios.

Lamentablemente, el rango de las búsquedas de este sitio se limita a Estados Unidos.

Skipease



Este podría ser uno de los sitios más eficientes para encontrar a alguien, ya que contiene distintos motores de búsqueda integrados. Por ejemplo, cuenta con búsquedas para la web, buscador de personas y buscador en registros públicos, entre otras secciones.

También nos deja buscar información sobre los antecedentes penales, perfiles en redes sociales, encontrar números de teléfono, y mucho más.

FamilySearch

Este es otro sitio dedicado a reunir a familiares que, por razones de la vida, se han visto separados, tales como madres que dieron a sus hijos en adopción y similares.

FamilySearch permite conectar generaciones y buscar antepasados en registros históricos, Este buscador también está disponible en forma de aplicación para iOS y Android.

PeopleFinders

En este buscador, además del nombre y apellidos, podrás ingresar otros datos como la ciudad, estado y teléfono de la persona que se desea encontrar.