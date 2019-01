Tal parece que este año la robótica se apoderó del CES 2019, y es que los avances en este rubro se han convertido en los más impresionantes, además de ser la apuesta de diferentes compañías asiáticas que han optado por invertir grandes cantidades de dinero en mejorar este tipo de tecnologías.

@SamsungUS Bot Care #ces2019 pic.twitter.com/DdqMGiCBhi — Phone Tech At Work (@PhoneTechAtWork) 7 de enero de 2019

Y es que los diseñadores de androides o algunos robots con inteligencia artificial, señalan que el principal objetivo de estas creaciones está enfocado a la ayuda humanitaria, como por ejemplo, el Bot Care de Samsung, que fue creado para los cuidados de la salud.

Este es uno de los modelos que más llamó la atención en los pasillos del evento realizado en Las Vegas, Nevada, donde se exhibió este robot que funciona con sistema que al contacto con la piel puede medir la presión arterial, la respiración y hasta el ritmo cardiaco, además de contar con un sistema de voz que está diseñado para resolver diversas preguntas en torno al estado de salud de un ser humano.

Pero en el CES 2019, no sólo brillaron los modelos científicos, también hubo unos como el Lovot, una de las recientes creaciones de Sony.

Se trata de un peluche que puede ser empleado como mascota e incluso dentro de sus funciones está evitar caídas de su amo y su inteligencia artificial fue diseñada para crear afectos y hasta ayudar en algunas tareas del hogar.

La empresa japonesa @GROOVEXInc, creó este adorable #robot ?? llamado #LOVOT, el cual presentaron en el #CES2019.



Lovot puede detectar las emociones de las personas ?????? y combatir la soledad, emulando el cariño y afecto ????. pic.twitter.com/OaDcnN2WEr — asefi Creativos (@TuMercadologo) 9 de enero de 2019

Otra de las creaciones que más llamaron la atención fueron los exoesqueletos, diseñados para aquellos hombres que realizan trabajos que requieren mucha fuerza, puedan levantar objetos pesados sin hacer mayor esfuerzo, además de que pueden ser utilizados en adultos mayores para facilitar su desplazamiento.

LG CLOi SuitBot Exoskeletonhttps://t.co/q2A80t0Zxg

The AI-powered robot suit that gives you superhuman ... pic.twitter.com/W4aBUWCx9G — Emporium of Tings (@DrWongz) 3 de enero de 2019

Y otra innovación que destacó es el llamado Cruzr, un robot de servicio, desarrollado por la empresa china Ubtech, que hace la función de un camarero.

Este androide es capaz de recordar la ubicación de las mesas, tomar pedidos desde una pantalla que posee su estructura y hasta hablar con los clientes.