Poco a poco la robótica y la inteligencia artificial ocupan mayores sectores que antes eran exclusivos del hombre, y el arte no es ajeno a ello.

Así quedó demostrado con una subasta realizada recientemente por la casa Christie’s, en la que el objeto valuado era un cuadro denominado “Portrait of Edmond Belamy”.

Su valor alcanzó los $432,500, algo que no es nada fuera de lo común para esta casa de subastas, excepto por una razón, se trata de una pintura hecha por inteligencia artificial.

En un principio, se estimaba que la obra alcanzaría una cifra de $10,000, pero su precio fue mucho mayor.

Este retrato aparentemente inacabado de un hombre, fue creado por Obvious Art, un grupo de estudiosos que trabajan en París en el desarrollo de un sistema GAN (Generative Adversarial Network) capaz de crear obras artísticas.



Los artistas emplearon un sistema de inteligencia artificial basado en algoritmos para lograr su objetivo, el cual analizó un total de 15,000 retratos históricos creados entre los años 1300 y 2000.

Good panel on the intersection of AI and art tonight at @ChristiesInc with artwork from @obv_ious. Nice seeing more mainstream interest in this fascinating subject. pic.twitter.com/Q17WjX4nxU