De alguna u otra forma, cada vez más empresas se unen al desarrollo de tecnología para contribuir a la conquista del espacio, y el fabricante de vehículos Toyota es uno de ellas.

Todo gracias a una reciente asociación entre la compañía y la Agencia de Exploración Espacial de Japón (JAXA), con la que pretenden crear vehículos destinados a explorar la Luna.

Según revela EFE, la agencia espacial japonesa planea enviar un vehículo al satélite natural como parte de su programa espacial, donde tienen el objetivo de establecer colonias para 2030.

Es por eso que Toyota y JAXA tienen previsto presentar el prototipo de este “rover” la próxima semana, durante una rueda de prensa conjunta al que asistirán el vicepresidente ejecutivo de la compañía automovilística, Shigeki Terashi, y el vicepresidente de JAXA y astronauta Koichi Wakata, quien estuvo al frente de la Estación Espacial Internacional (EEI) durante el año 2014.

Está previsto que el robot explorador, la primera nave espacial enviada por Japón a la Luna, realice investigaciones en la superficie lunar.

Esta colaboración se anuncia pocas semanas después de que JAXA lograra aterrizar exitosamente la sonda Hayabusa2 en un asteroide remoto, en una misión destinada a investigar los orígenes de la vida.

One small hand of mankind has reached for a new, little “star.”



HAYABUSA2 Touch down moviehttps://t.co/JmUj0QNg6v pic.twitter.com/c2Ja5fx4GT — ???????????2? (@haya2_jaxa) 5 de marzo de 2019