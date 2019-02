Para un grupo de científicos de las universidades de Stanford y Nueva York resultó muy interesante hacer una investigación sobre ¿qué pasaría si las personas dejaran de usar Facebook durante un mes? Y los resultados fueron sorprendentes.

El estudio titulado “Los efectos de bienestar de las redes sociales” fue realizado por estos especialistas con el objetivo de descubrir qué tanto influyen las redes en el ánimo de las personas, así que para ello reclutaron a un total de 2,844 participantes que fueron analizados en un periodo de 4 semanas.

.@SIEPR economist Matthew Gentzkow paid Facebook users to quit the platform for a month, and then studied the effects of abstention on thinking and behavior. Here's what he found: https://t.co/yT6IxIq589 pic.twitter.com/wHW8THsnK5