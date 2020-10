El desarrollador de videojuegos CD Projekt Red anunció hoy, martes, que el lanzamiento del altamente esperado RPG Cyberpunk 2077 fue atrasado hasta el 10 de diciembre. Se suponía que el nuevo proyecto de los desarrolladores de la serie de RPGs The Witcher lanzaría en todas las consolas actuales, las de nueva generación y en PC el 19 de noviembre.

Los presidentes de la empresa, Adam Badowski y Marcin Iwiński explicaron mediante un tuit que necesitan más tiempo para dar los toques finales a los preparativos para empacar y distribuir los discos para nueva plataformas distintas. Cyberpunk 2077 estará disponible en el Xbox One, Xbox One S y Xbox One X; el PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro; el Xbox Series S y Series X, el PlayStation 5, computadoras personales (PC) y el servicio de streaming de Google, Stadia.

La compañía, además, utilizará el tiempo adicional para realizar mejoras al juego mediante un parcho (patch) que estará disponible desde el 10 de diciembre.

“El reto más grande que tenemos en estos momentos es lanzar el juego en consolas actuales, de próxima generación y en computadora al mismo tiempo, lo que requiere realizar pruebas sobre nueve versiones distintas mientras trabajamos desde nuestros hogares”, sostuvieron Badowski e Iwiński.

“Desde que Cyberpunk 2077 evolucionó hacia ser, casi, un juego para las nuevas consolas a lo largo del camino, necesitamos asegurarnos de que todo funcione correctamente y que cada versión corra bien. Sabemos que la gente podría pensar que 21 días no pueden hacer una diferencia en un juego tan complejo, pero en realidad sí hacen una gran diferencia”, añadieron los ejecutivos.

Cyberpunk 2077 está basado en la serie de juegos RPG de mesa (tipo Dungeons & Dragons), cuya primera edición se publicó en 1988. En el videojuego, las personas asumen el rol de V, un personaje que pueden modificar a su gusto, y embarcar en una aventura abierta para recuperar el chip de la inmortalidad. V es emboscado y dejado por muerto, y en el transcurso del juego mediante aventuras en Night City, busca dar con las personas que lo traicionaron.

El actor Keanu Reeves da vida a Johnny Silverhand, uno de los personajes principales en los juegos de mesa.