Un ejemplar en su empaque original y sin abrir del videojuego “The Legend of Zelda” producido hace más de tres décadas fue vendido en subasta por $870,000.

Heritage Auctions en Dallas dijo que el videojuego de Nintendo se vendió el viernes.

La casa de subastas dijo que es una versión rara que fue creada durante una producción limitada a finales de 1987. “The Legend of Zelda” es un popular juego de fantasía que fue lanzado en 1986 y que vendió millones de copias. Diseñado y dirigido por Shigeru Miyamoto, el padre de “Mario Mario”, “The Legend of Zelda” es, hoy día, una de las franquicias más lucrativas en la historia de los videojuegos con 19 secuelas o adaptaciones distintas desde el 1986 hasta el presente.

“The Legend of Zelda marca el inicio de una de las sagas más importantes en los videojuegos. Su significado histórico no puede subestimarse... es una verdadera pieza de colección”, dijo en una declaración Valarie McLeckie, especialista de videojuegos en Heritage.

La casa subastó en abril un ejemplar sin abrir de Super Mario Bros. que fue comprado en 1986 y quedó olvidado en una gaveta. Se vendió en $660,000.