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Administración de Servicios Generales
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Administración de Servicios Generales: qué servicios ofrece y cómo funcionan sus procesos

La entidad pública cuenta, además, con una plataforma digital que busca agilizar las gestiones de compra y licitación del gobierno de Puerto Rico.

25 de junio de 2026 - 5:23 PM

Por BrandStudio
Administración de Servicios Generales: qué servicios ofrece y cómo funcionan sus procesos

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