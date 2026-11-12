¿Qué alternativas de financiamiento ofrece el BDE a los empresarios?

En Puerto Rico, son muchos los emprendedores que buscan hacer realidad el sueño de tener su propia empresa o negocio. Sin embargo, algunos no cuentan con recursos ni con el conocimiento de las alternativas de financiamiento disponibles para poner sus ideas en marcha.

Precisamente, para apoyar a estos emprendedores, nació en 1985 el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE).

Más allá de contribuir a la creación y retención de empleos, la institución “ayuda a las pequeñas y medianas empresas a empezar, crecer, expandirse, exportar o recuperarse en tiempos difíciles”, precisó el presidente del BDE, Josué Rivera.

Ese rol que la entidad ejerce desde hace más de 40 años cobra aún mayor relevancia hoy ante los retos globales y locales que enfrentan los comerciantes.

En ese contexto, Rivera destacó que, “a pesar de la inflación, las pymes siguen siendo un instrumento importante para escalar socialmente, pero también para traer prosperidad a las comunidades y a las familias que las poseen”.

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Alternativas para impulsar un negocio

Con el propósito de ofrecer oportunidades para que los puertorriqueños puedan establecerse y desarrollarse económicamente en el país, el BDE ha desarrollado diversas iniciativas de financiamiento.

Joven Visionario: Dirigido a personas de 21 a 35 años interesadas en establecer o expandir un negocio, este programa ofrece préstamos de hasta $25,000, con una tasa de interés fija del 6 % y sin requerir aportación de capital.

“Para que puedan establecer un carretón, un negocio de servicios, como la reparación de computadoras, hacer coding o una pequeña firma de arquitectura”, explicó Rivera. “Es poder comenzar a echar adelante”.

Mujer Empresaria: Ofrece financiamiento de hasta $3 millones a dueñas de negocios o quienes aspiren a serlo. Para cualificar, la solicitante debe poseer al menos el 51 % de la titularidad de la empresa.

El programa contempla un descuento del 0.25 % sobre la tasa de interés vigente, calculada a partir del análisis de riesgo y crédito de la solicitante.

“Lo que buscamos con este programa es que más mujeres sean dueñas, compren o empiecen negocios”, sostuvo.

Préstamos a Término: Estas alternativas permiten financiar necesidades relacionadas con el desarrollo y las operaciones de un negocio, como la compra de maquinaria, equipos o locales comerciales, así como el establecimiento de una franquicia, entre otras.

Líneas de crédito: Están dirigidas a contratistas del gobierno estatal, municipal o federal que puedan obtener capital respaldado por contratos.

También representan una alternativa para quienes tienen cuentas por cobrar y necesitan liquidez. Es “una línea de vida para mantener a flote su negocio”, indicó el funcionario.

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Financiamiento para médicos

Como parte de los esfuerzos para atender la crisis salubrista por la fuga de especialistas que emigran del país en busca de mejores condiciones económicas, el BDE creó el Programa de Financiamiento para Médicos.

El solicitante, que debe tener licencia para ejercer en Puerto Rico, puede obtener financiamiento de hasta $1.5 millones, con una tasa de interés fija del 6 % y sin aportación mínima.

Además, puede optar por una línea de crédito de hasta $25,000 para cubrir gastos operacionales recurrentes, como renta, nómina y servicios públicos, a una tasa de interés fija del 7.5 %.

Según Rivera, esta iniciativa ya ha comenzado a dar resultados. Como ejemplo, Rivera mencionó el caso de un endocrinólogo que decidió regresar al país. Tras establecer su clínica en Bayamón, contribuyó a reducir los tiempos de espera para obtener citas en la zona.

Asimismo, destacó el caso de un grupo de cardiólogos con operaciones entre Manatí y San Juan que, gracias a este financiamiento, pudo contratar a otros especialistas, o que contribuyó a retenerlos en Puerto Rico e, incluso, a motivar el regreso de algunos profesionales.

“Lo que buscamos es que se queden en Puerto Rico”, dijo. “Con los términos y condiciones de este financiamiento es posible apostar por una carrera aquí”.

Un banco para todos

Además de las alternativas de financiamiento, el BDE ofrece servicios de apoyo a los emprendedores. En el caso de los jóvenes, facilita su conexión con las agencias correspondientes para gestionar permisos, decretos e incentivos.

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La institución también brinda capacitación empresarial, asistencia técnica en planificación financiera, orientación sobre trámites bancarios y talleres de mercadeo y de manejo de redes sociales.

Tras su primer año al frente del BDE, Rivera reiteró que su prioridad continúa siendo servir a “la gente de los 78 municipios” y ofrecer oportunidades para que los emprendedores puertorriqueños desarrollen sus negocios.

“Que puedan decir: ‘Fíjate, a pesar de los retos que tenemos, es posible todavía tener un negocio, crecerlo por 20 o 30 años y que mi familia tenga una prosperidad generacional’”, manifestó. “Así que, padre o madre de familia, joven o médico que quiera ver oportunidades de crecer y echar raíces en casa, en Puerto Rico, toquen las puertas del Banco de Desarrollo Económico; tenemos alternativas”.