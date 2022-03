Algunos nacen con la vena empresarial, otros aprenden sobre la marcha. Grace Mary Díaz, propietaria del atelier Bozzanova Boutique, se mueve en ambas posibilidades. Aunque creció en una familia de comerciantes, quiso ser su propia jefa. Así, decidió emprender y crear nuevas oportunidades en uno de los campos más fértiles en Puerto Rico, la moda, desde el diseño hasta la confección de cada pieza.

Tras culminar estudios universitarios en contabilidad, Díaz se dio cuenta de la poca vocación que le tenía a la materia. Sabía que quería reinventarse montando un negocio propio, pero de qué —y cómo— no le quedaba claro.

Aunque no siempre fue aficionada de la moda, su pasión fue desarrollándose tras conversar con la fabricante de manteles de uno de los negocios familiares. “Ella era modista y siempre me hablaba del proceso y de lo que ella vivió”, cuenta Díaz.

A Díaz siempre le llamó la atención la poca mano de obra existente en el campo de la costura en Puerto Rico. Las megatiendas y ateliers con vestidos de catálogo habían canibalizado el mercado de los trajes de noche y bodas. Vio entonces una oportunidad para traer al área este de la Isla un espacio donde las mujeres pudieran conseguir el vestido de sus sueños, hecho a la medida, y a costos razonables.

Con esto en mente, nació Bozzanova Boutique en Las Piedras.

Los retos no se hicieron esperar. La falta de capital, la dificultad para cualificar para préstamos por no tener crédito ni colateral, y su inexperiencia en el ámbito de la moda se presentaron como obstáculos al sueño de Díaz. No obstante, tras tomar cursos de diseño y costura, la joven pasó a diseñar y coser las piezas que hoy ofrece a sus clientas.

Ahora Díaz no solo está cumpliendo su sueño de ser empresaria, sino también de levantar la industria del diseño y la manufactura de ropa en Puerto Rico, con la meta de mejorar la oferta de moda en el área este de la Isla y eventualmente expandir su operación al área metropolitana.

“En el futuro, veo a Bozzanova Boutique como un laboratorio de costura para Puerto Rico, en el que podamos confeccionar ropa que se entalle a la figura de la mujer puertorriqueña y que sea accesible económicamente”, afirma Díaz.