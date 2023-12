En medio de un ambiente de celebración, despegó el primer vuelo directo entre la ciudad de Medellín en Colombia y San Juan, Puerto Rico.

Para inaugurar la ruta de la aerolínea colombiana Avianca, el terminal 14A en el Aeropuerto Internacional José Córdova estaba colmado de pequeñas banderas de Puerto Rico que cargaban algunos de los primeros pasajeros que abordaron el avión hacia la ciudad capital.

Los aires de fiesta entre los primeros pasajeros del vuelo directo entre Medellín y San Juan, se desbordaron cuando Juanes, cantante colombiano 25 veces ganador del Latin Grammy y natural de ‘Medallo’, llegó hasta el gate para formar parte de la inauguración del vuelo directo entre ambas ciudades.

“Hoy estamos de celebración con mucha alegría y mucho entusiasmo ya que tenemos nuestra primera ruta entre Medellín y San Juan. Llevamos mucho tiempo trabajando en ella. Hoy es una realidad”, dijo Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Antes de abordar el vuelo 266 de Avianca, Mercado Santiago, Juanes, Franklin Vanegas, gerente de aeropuerto de Avianca y funcionarios del aeropuerto, realizaron el corte de cinta, un acto simbólico para inaugurar el vuelo entre ambas ciudades.

“Hoy es un día muy especial porque Colombia y Puerto Rico se unen a través del vuelo Medellín-San Juan, unen posibilidades para más personas, posibilidades para más negocios y para el turismo. Para nosotros es un orgullo ser la aerolínea que, por primera vez, sin escalas y de manera directa, iniciamos este vuelo Medellín-San Juan”, expresó Vanegas.

Por su parte, Mercado Santiago, aseguró que la nueva ruta aérea beneficiará a la industria turística del país y fortalecerá los lazos con la ciudad colombiana.

“Ahora mismo, lo que es nuestro inventario aéreo internacional ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Añadir nuevas ciudades y nuevas rutas obviamente nos ayuda a crear mejor conectividad”, comentó.

Durante la primera fase, la ruta aérea comenzará con cuatro vuelos semanales. Luego, el funcionario indicó que prevé que la ruta se torne permanente y se realicen vuelos diarios a partir del verano de 2024.

“[Con esta ruta] estamos hablando de 100,000 asientos adicionales que eso se traduce a casi $2 millones en impacto económico directo y sabemos que va a ir aumentando esta frecuencia”, mencionó.

Mientras que, para Juanes, la nueva ruta es sinónimo de recuerdos borincanos y la posibilidad de más intercambio cultural entre ambas ciudades.

“Para mí es emocionante porque haciendo memoria, recuerdo que la primera vez que salí de mi país en 1996 fui a Puerto Rico a un festival de rock que había en ese entonces. A lo largo de los años, han pasado muchas cosas y Puerto Rico ha sido fundamental para mí y en desarrollarme como artista. He conocido grandes amigos, he trabajado con gente de Puerto Rico muchas veces, he ido a tocar, a pasear con mi familia”, contó el intérprete de “Camisa Negra”.

“Esta oportunidad de poder juntar San Juan, Puerto Rico con Medellín es brutal tanto para nosotros ir a Puerto Rico como la gente de Puerto Rico venir y entender en primera persona lo que es esta ciudad que es una que te ofrece demasiadas cosas…Medellín es magia con sus montañas, paisajes, la comida, la música y creo que esa unión cultural, a través de la tecnología en este caso, es algo que será de impacto para ambos”, continuó.

Sigue la fiesta en el vuelo

Previo al despegue, con una cabina llena a capacidad, el equipo aéreo de Avianca dio la bienvenida a los pasajeros que estrenaron la ruta entre Medellín y San Juan. Luego, siguiendo la tradición aérea, los bomberos en la pista del Aeropuerto “bautizaron” el avión con un ligero baño de agua con mangueras de bomberos.

El festejo por el nuevo vuelo continuó con sorteos y juegos de trivia sobre Puerto Rico, Medellín y canciones de Juanes. Los ganadores recibieron cupones y 15,000 millas de la aerolínea Avianca que pueden redimir para otros vuelos.

Al arribar a la isla, los pasajeros, fueron recibidos con un grupo de pleneros que deleitaron a los presentes con canciones típicas de la plena boricua. “Esto es una ruta sumamente significativa para nosotros. Sabemos que hay muchos colombianos y puertorriqueños que van beneficiarse de ella y esta es una apuesta que estamos haciendo a largo plazo y seguir el crecimiento que tenemos”, concluyó Mercado Santiago.