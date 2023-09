En un hito para el sector turístico de la isla, más de 5,500 personas conectaron en la segunda edición del NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2023, un evento de dos días organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). Esta cumbre, de acceso gratuito, se denominó como el junte más grande de la industria local, con un objetivo claro: capacitar a profesionales del turismo, identificar las mejores prácticas para atraer visitantes y forjar relaciones sólidas dentro de este próspero ecosistema empresarial.

El evento fue inaugurado con un simbólico corte de cinta realizado por el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado Santiago, acompañado por una vibrante comparsa en el Marketplace, un espacio donde decenas de exhibidores presentaron a los asistentes sus productos y servicios en categorías como gastronomía, proyectos agroecológicos, hospederías, líneas aéreas, cruceros y turoperadores.

“El evento está enfocado en el desarrollo, crecimiento y promoción del turismo en Puerto Rico. Tenemos 5,500 empresarios del sector turístico reunidos aquí para disfrutar de 125 recursos, entre paneles, talleres y conferencias, a lo largo de dos días, con prácticamente toda la industria turística bajo un mismo techo”, dijo Mercado Santiago.

PUBLICIDAD

De igual modo, la cumbre hizo hincapié en la campaña Puerto Rico Sí de la CTPR, cuya meta es capacitar y desarrollar el personal de todos los sectores de la industria turística para elevar el estándar de calidad de servicio y la competitividad del sector a nivel internacional, apuntó el funcionario.

Con esos fines, el evento arrancó con su primera conferencia “Elevating the Significance of High-Quality Tourism”, moderada por Pedro Zorilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media; con los panelistas Rick Sasso, presidente de MSC Cruises USA; Miguel Mirones y Fernando Frailes, del Instituto de Calidad Turística Española; Beth Hatt, de Aquila Center for Cruise Excellence; Raúl Bustamente, de Royal Sonesta; y Erica Reyes, de Hacienda Moraica.

Capacitación y desarrollo profesional como eje

Durante el evento, se ofrecieron talleres y conferencias sobre una pluralidad de temas, desde inteligencia artificial hasta el turismo deportivo, juegos en línea, producción de vídeo y preservación histórica. Estos talleres brindaron a los asistentes la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para mejorar la calidad del servicio en sus empresas.

Ángelo Vicente, propietario del estudio de producción audiovisual Vicente Studios, y Maricarmen Dávila, supervisora en el Hotel Ponce Plaza, compartieron su entusiasmo por su experiencia en el evento. Dávila destacó la sorpresa gratificante que experimentó al presenciar la calidad de los recursos presentados en los conversatorios y la perspectiva de los profesionales del turismo. Vicente elogió el calibre de los expositores, describiéndolos como “de nivel mundial”.

Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media, fungió como moderador del panel Elevating the Significance of High-Quality Tourism. (BrandStudio)

Amplio espectro de actividades

El Puerto Rico Tourism Summit 2023 ofreció una extensa gama de actividades, como, por ejemplo, el Estudio 100x35, un quiosco dedicado a tomar retratos profesionales para que los asistentes puedan utilizarlos en las redes sociales de sus negocios, detrás del lente de la fotógrafa Jeileen Ocasio.

PUBLICIDAD

Además, el Marketplace fue un punto culminante del evento, con exhibidores ofreciendo opciones para deleitarse —como granos de Humacao, piragüas, café puertorriqueño y miel de apiarios locales, entre otros—, además de las exhibiciones de atractivos turísticos de una treintena de municipios. Mercado Santiago subrayó que este enfoque en la diversidad de actividades y la colaboración entre municipios refleja el compromiso de descentralizar el turismo y brindar oportunidades económicas a nivel regional y municipal.

Omar Rivera Resto, representante de El Paraíso Agrícola de Aguas Buenas —finca dedicada a la siembra de guayaba y tours agrícolas—, respaldada por la CTPR en la categoría de Agroturismo, compartió su experiencia como exhibidor en el evento. Rivera Resto destacó la importancia de las pequeñas y medianas empresas del sector turístico de darse a conocer en un ecosistema tan competitivo, por lo que elogió la plataforma que le brindó esta cumbre a su emprendimiento.

Comerciantes y empresarios locales exhibieron sus productos. (BrandStudio)

Tendencias globales en el turismo

Uno de los temas clave abordados en el evento fue el análisis de las tendencias globales en la industria turística.

“Estamos discutiendo las tendencias actuales, desde el agroturismo hasta la sostenibilidad. Traemos expertos de todo el mundo para compartir sus experiencias, y también destacamos a empresarios locales que han tenido un gran impacto en la industria”, explicó Mercado Santiago.

El evento NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2023 se presenta como una plataforma para la planificación estratégica a corto y largo plazo de la industria turística, en aras de convertir a la isla en un destino atractivo durante todo el año, aseguró Mercado Santiago. Con cifras récord de asistencia y una agenda diversa, esta cumbre reflejó el potencial de crecimiento continuo de la industria turística en la isla.