NEXT Puerto Rico Tourism Summit: punto de encuentro para la innovación y crecimiento del turismo local

Durante los días 28 y 29 de agosto, San Juan se transformó en el epicentro de la innovación turística con la celebración de la tercera edición del NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2024 , evento gratuito organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El panel inaugural contó con la participación de Gustavo Santos, director regional de ONU Turismo; Roxana Puente, mánager regional de World Travel and Tourism Council; Mario Aguirre, director de Programas y Membresías de la Florida-Caribbean Cruise Association; el chef Mario Pagán y Mercado Santiago. Además, el conversatorio, titulado ‘Tourism 360: A Snapshot of Success from Industry Leaders’, contó con la participación de la periodista Carmen Jovet como moderadora.