Conexión Laboral San Juan: una forma distinta de buscar empleo

Para muchas personas, buscar un empleo implica más que enviar un resumé: es una tarea que requiere tiempo, dinero, transporte y recursos que no siempre están disponibles. Mientras, los patronos enfrentan el reto opuesto: tienen vacantes abiertas y no logran dar con el talento adecuado.

Esta desconexión evidencia un problema recurrente: el proceso de búsqueda laboral puede ser fragmentado, tanto para el empleado como para el empleador.

La Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan se llevó a cabo en el antiguo local de Sears en Plaza Las Américas. (BrandStudio)

Frente a esa realidad, el Municipio de San Juan optó por un sistema integrado que permite gestionar todo en un solo lugar. Por eso, se celebró el pasado miércoles 29 de abril la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan, un espacio que unió el reclutamiento directo, la orientación profesional y el acceso a programas de formación y capacitación.

La Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan contó con la asistencia de más de 400 personas. (BrandStudio)

“Creamos un evento donde hay 43 patronos con cerca de 500 posiciones, todos con oportunidad para reclutamiento inmediato”, explicó el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo. “Estamos tratando de dar un servicio tipo concierge”.

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Más que una feria de empleo

Desde las 9:00 de la mañana, en el antiguo local de Sears en Plaza Las Américas, las personas entraban con resumé en mano e inmediatamente recibían asistencia para el registro. Algunas buscaban una primera oportunidad; otras, un mejor salario.

El licenciado Pablo Rovira Bonnin, director de Desarrollo Laboral de San Juan, se dirige a los asistentes. (BrandStudio)

“Aquí te conectamos directamente con los patronos y se puede llevar a cabo hasta el proceso de entrevista. Así que puedes llegar y salir con un empleo seguro”, sostuvo, por su parte, Pablo Rovira Bonnin, director de Desarrollo Laboral de San Juan y encargado de la actividad.

Un total de 43 patronos asistieron a la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan. (BrandStudio)

Las vacantes iban desde gastronomía y hospitalidad hasta firmas profesionales, concesionarios de autos y supermercados. Además, hubo orientaciones sobre estudios técnicos y alternativas como el Ejército de Estados Unidos o la Guardia Nacional.

Sin embargo, no solo era entregar el resumé, sino que los participantes tenían a su disposición una serie de servicios para acompañarlos y guiarlos durante todo el proceso.

La Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan contó con la asistencia de más de 400 personas. (BrandStudio)

“Tenemos talleres y les ayudamos a reforzar su resumé, para que esté robusto y aumente su empleabilidad”, agregó Rovira Bonnin.

Durante las charlas, los asistentes al evento también aprendieron sobre estrategias para destacar durante una entrevista, elevar su marca personal y mejorar su imagen.

El objetivo consistió en reducir las barreras para aumentar sus probabilidades de inserción laboral.

Atendiendo una realidad

Aunque el desempleo en San Juan ronda el 3.4 %, una de las tasas más bajas en el archipiélago, la administración municipal reconoce el momento precario por el que atraviesa el país.

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“La realidad es que hay personas buscando empleo por el costo de vida y la inflación. A veces, hasta un segundo empleo”, apuntó el primer ejecutivo municipal.

Un total de 43 patronos asistieron a la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan. (BrandStudio)

A nivel nacional, se estima que, a febrero pasado, había 69,470 personas desempleadas, un alza de 2,337 en comparación con el año anterior, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

“Los patronos están activamente buscando personal, así que los gobiernos municipales, para que la cosa funcione, tienen que adaptarse y adecuarse a la necesidad inmediata y eso es lo que se está haciendo aquí”, indicó Romero Lugo.

Un impacto social

Este modelo también les simplifica los procesos a los empresarios, que tradicionalmente son más largos y costosos.

“He visto mucho beneficio porque he podido conseguir recursos más rápido y también ayudar a personas a desarrollarse con experiencia de trabajo”, destacó Antonio Aguilar Mas, codueño de InPromo, una compañía dedicada a la venta de artículos promocionales, y El Departamento, un colectivo de 18 empresas.

El 71 % de los entrevistados en la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan fue reclutado el mismo día. (BrandStudio)

Pero más importante aún es que, además de facilitar el acceso a talento cualificado, Conexión Laboral también impulsa el apoyo a través de iniciativas de adiestramiento a la medida e incentivos de reembolso salarial subvencionados con fondos federales.

Con estos programas, Aguilar Mas buscaba impactar a 25 jóvenes “con ganas de crecer y de aprender” mediante un proyecto de rehabilitación en el Callejón del Carmen, en Río Piedras, que combinaba empleo, mentoría y formación.

“Que impacten con la limpieza, pero también tengan el insumo de los empresarios emergentes, para que los puedan ayudar a definir un camino”, resaltó, quien apostó por “crear un ecosistema”.

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En este aspecto, para el alcalde, la capacitación durante el empleo es crucial.

En la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan también se entregaron varios reconocimientos. (BrandStudio)

“Los patronos se benefician porque el empleado se adiestra, no le cuesta a la empresa, aumenta sus destrezas y tiene un candidato listo”, manifestó.

Estimulación económica

El éxito de la feria de empleo quedó evidenciado: más de 400 asistentes, 71 % de los entrevistados fueron reclutados el mismo día y decenas de participantes fueron referidos a los programas de adiestramiento o empleos a través de WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act). Los patronos continuarán entrevistando a potenciales prospectos en los próximos días.

En la Feria de Empleo de Conexión Laboral San Juan también se entregaron varios reconocimientos. (BrandStudio)

Además, las estadísticas muestran que la fuerza trabajadora en la capital ha aumentado en el último año con el ingreso de 1,434 personas. Por eso, la meta es continuar. Y, antes de que finalice el año, Rovira Bonnin proyecta realizar otras tres ediciones; incluso, alguna especializada en sectores económicos.