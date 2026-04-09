Se me partió una uña… ¿qué hago ahora?

“Se me partió una uña”. La frase se repite a diario en los salones de manicura, donde este problema es tan común que, en la mayoría de las ocasiones, termina con la necesidad de cortar todas las uñas para mantener un estilo uniforme.

“Esa frase la escucho todo el tiempo; eso no falla. Incluso en las uñas de los pies. Es algo difícil de evitar porque usamos mucho las manos y llevamos zapatos cerrados. Y ahora que queremos uñas largas, a menudo hay una que se rompe”, explicó la manicurista Gabriela Michelle Ortiz Marrero, propietaria de Nail Studio by Le Adorable, en Levittown.

Muchas veces puedes anticipar que la uña está a punto de partirse porque se siente débil, comentó la experta. Por lo general, te das cuenta cuando ya es tarde y tienes el problema ante tus ojos. “Sientes que la uña se partió mientras te lavas el pelo, porque se engancha en la ropa, al abrir algo en la cocina o, simplemente, en medio de la rutina más normal del día”, mencionó Ortiz Marrero.

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Para evitar que esa grieta se extienda y afecte tu uña –y, en ocasiones, hasta parte de la piel–, acaba de llegar al mercado el Essie Break Fix Liquid Nail Patch, un nuevo tratamiento para uñas partidas. (BrandStudio)

La reacción más común suele ser limarla de inmediato o manipularla demasiado para “ver cuán grave está”, y muchas terminan cortándose todas las uñas para emparejarlas. Sin embargo, cuando una uña se parte, lo que hagas en los siguientes minutos será determinante para que no tengas que tomar medidas drásticas.

Y, para evitar que esa grieta se extienda y afecte tu uña –y, en ocasiones, hasta parte de la piel–, acaba de llegar al mercado el Essie Break Fix Liquid Nail Patch, un nuevo tratamiento para uñas partidas. Esta innovadora tecnología consiste en aplicar una fórmula líquida que se solidifica y que, al hacerlo, ayuda a unir la grieta de la uña, creando un parche transparente y uniforme.

Essie Break Fix Liquid Nail Patch atiende esa “mani-emergencia” de forma rápida, puntual y práctica, sin empeorar la condición de la uña ni tener que renunciar de inmediato al largo que tanto costó conseguir. (BrandStudio)

Este producto responde a una necesidad muy concreta y cotidiana: atender esa “mani-emergencia” de forma rápida, puntual y práctica, sin empeorar la uña partida ni tener que renunciar de inmediato al largo que tanto costó conseguir.

“Gracias a Essie ahora tenemos un producto que funciona como una ‘curita’ para la uña partida”, explica Ortiz Marrero.

Repara la uña partida correctamente

La aplicación de Essie Break Fix Liquid Nail Patch es sencilla y el producto está disponible en Walgreens. La manicurista explicó que se debe utilizar cuando la uña está parcialmente partida, no completamente partida. Por eso, es un producto que debes tener siempre a la mano.

Si deseas mantener las uñas saludables en casa, entre una cita de manicura y otra, es recomendable tener una rutina sencilla que incluya limarlas y bajar la cutícula con un palito de naranjo. (BrandStudio)

“Primero, debes retirar cualquier producto previo. Luego, aplicas una capa fina de Essie Break Fix Liquid Nail Patch solamente en el área afectada. Presionando suavemente con un palito de naranjo para que pegue, se deja secar por tres minutos. Se repite el proceso hasta tres veces en esa área. A menudo debe aplicarse en capas finas para que luego puedas aplicar esmalte sin que se vea abultado”, enfatizó la experta.

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El procedimiento debe repetirse a los cinco días, retirando el producto y el esmalte con acetona antes de aplicarlo nuevamente. “Eso permite que la uña crezca lo suficiente”, añadió la manicurista, quien recalcó que el Essie Break Fix Liquid Nail Patch puede combinarse con esmaltes regulares, pero no con técnicas como acrílico o gel.

Para evitar que las uñas se debiliten, Ortiz Marrero recomendó evitar el contacto excesivo con el agua y “nunca utilizarlas como herramientas para despegar stickers, por ejemplo”.

Uñas lindas en casa

Si deseas mantener las uñas saludables en casa, entre una cita de manicura y otra, la experta sugirió tener una rutina sencilla que incluya limarlas y bajar la cutícula con un palito de naranjo. Para este último paso, la experta aconsejó el Essie Ready. Prep. Go, un tratamiento removedor de cutículas avanzado, diseñado para preparar las uñas antes de la manicura. Esta fórmula en gel suaviza las cutículas, limpia la superficie de la uña para mejorar la adhesión del esmalte y suaviza la piel circundante, ayudando a que el color dure más. Luego aplicas tu esmalte favorito y, cuando seque completamente, procedes a hidratar la cutícula con Essie On a roll, un aceite que contiene semilla de jojoba, girasol y albaricoque, entre otros ingredientes que humectan el área.

Essie On A Roll Apricot Nail & Cuticle Oil es ideal para remover cutículas y preparar la uña. (BrandStudio)

La tendencia del momento

La manicura forma parte esencial de la rutina de cuidado y también está muy relacionada con las tendencias de la moda.

Los colores brillantes, entre los que destacan el naranja, el rojo y el rosado intenso, forman parte de dos grandes propuestas de color de uñas para esta temporada. (BrandStudio)

Ahora, con la llegada de la primavera, Ortiz Marrero destacó dos grandes propuestas en cuanto al color de las uñas. Por un lado, están los tonos pastel, entre los que se encuentran el azul, el verde, el rosado y la gama de los tonos “nude”. Mientras que, por otra parte, se encuentran los colores brillantes, destacando el naranja, el rojo y el rosado intenso.

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El rojo brillante es uno de los colores de esmalte de uñas que están de moda en esta temporada y que puedes usar junto con el Essie Break Fix Liquid Nail Patch. (BrandStudio)