Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
BrandStudioFarmacia Caridad
Suscriptores
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media Brandstudio para Farmacia Caridad
PRESENTADO POR
Farmacia Caridad
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Comienza el Red Weekend by Caridad con cuatro días de grandes descuentos y ofertas

El evento de liquidación de Farmacia Caridad llega a Plaza Las Américas con miles de productos a precios irresistibles

23 de octubre de 2025 - 1:57 PM

Por BrandStudio
Farmacia Caridad realiza venta especial en Plaza Las Américas. (BrandStudio)

Hacer tus compras de Black Friday no tiene que esperar hasta noviembre, y más cuando Farmacia Caridad tiene su gran evento Red Weekend by Caridad a partir de hoy, jueves, 23 de octubre, hasta el 26 de octubre, en el antiguo local de Sears, en el primer nivel de Plaza Las Américas. Allí ofrecerá una gran variedad de productos en ofertas especiales dignas de celebrar y con hasta un 75 % de descuento.

“El Red Weekend by Caridad no es otra cosa que le adelantamos a nuestro querido público el Black Friday. Este es un evento gigantesco con un montón de ofertas y ahorros para beneficio de todos nuestros clientes. Esto es como darle las gracias de vuelta a nuestra gente por todo el apoyo que nos han dado durante tantos años”, explicó Víctor Curet, vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo de Negocio de Farmacia Caridad.

En el esperado evento, las ofertas en toda la variedad de productos serán la orden del día, y es que, si hay algo que distingue a Farmacia Caridad, son sus precios bajos, aseguró Curet.

“Vamos a tener un montón de ofertas de distintos departamentos y categorías, entre ellos electrodomésticos, electrónica, fragancias y juguetería”, subrayó el vicepresidente. Agregó que hay un poco de todo “a tremendos precios para adelantar ese Black Friday” para que los consumidores puedan hacer sus compras navideñas con tiempo y ahorrar dinero.

El local de Farmacia Caridad, que operará en el horario regular del centro comercial, ya está repleto de mercancía, pero Curet afirmó que cuenta con el inventario suficiente para atender a todos los clientes que decidan comenzar la Navidad en octubre.

“Estamos trayendo ese concepto a Plaza Las Américas, pero mucho más grande. Este espacio es de casi 80 mil pies cuadrados y lo hemos habilitado para estar bien abastecidos para este fin de semana. Estamos bien preparados para nuestro público este fin de semana”, afirmó, al destacar que la logística establecida permitirá seguir llevando mercancía a medida que se vayan acabando los artículos.

Finalmente, Curet invitó a la ciudadanía a acudir a Plaza Las Américas para aprovechar esta venta única de Farmacia Caridad durante el año.

“Este evento va a ser solo este fin de semana [del 23 al 26 de octubre], únicamente en Plaza Las Américas, así que estamos bien preparados y emocionados por recibirlos. Los esperamos en el Red Weekend by Caridad”, concluyó.

Tags
BrandStudioFarmacia Caridad
BrandStudio
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media BrandStudio para Farmacia Caridad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: