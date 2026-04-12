El Hospital UPR Dr. Federico Trilla fortalece su transformación

Con el propósito de fortalecer la atención médica con tecnología avanzada y un servicio de calidad, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla, en Carolina, está inmerso en una transformación para modernizar su infraestructura y fortalecer sus servicios.

Este esfuerzo es parte de una estrategia alineada a un modelo de atención que integra calidad, innovación y servicio como pilares del desarrollo de esta institución médica que brinda servicios de salud a la zona noreste desde el 1983 y que también es un centro docente responsable del desarrollo de los profesionales de la salud de nuestro país.

“Nos estamos transformando y evolucionando. Nos hemos movido a desarrollar una infraestructura con una capacidad clínica mucho más amplia, además de identificar y desarrollar nuevas líneas de servicio y adquirir tecnología de vanguardia que nos permita cubrir las necesidades de nuestros pacientes”, expresó la licenciada Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del hospital. Esta iniciativa tiene el doble fin de ofrecer un servicio de alta calidad y, como hospital académico, contar con herramientas para fortalecer la formación de los médicos residentes.

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El Hospital UPR Dr. Federcio Trilla opera bajo un modelo de atención que integra calidad, innovación y servicio como pilares del desarrollo de esta institución médica que brinda servicios de salud a la zona noreste desde el 1983. (Suministrada)

A esos fines, la institución ha realizado inversiones millonarias para modernizar áreas clave como la nueva Unidad Pediátrica en Sala de Emergencias, expandir la Sala de Emergencias de Adultos y renovar y reabrir la Unidad de Cuidado Intensivo.

La nueva Unidad Pediátrica en Sala de Emergencias tiene la capacidad de atender a varios pacientes simultáneamente. (Suministrada)

“Llevamos varios años trabajando en una transformación real y sostenida con un plan de mejoras capitales respaldado por una inversión que sobrepasa los $21 millones, de los cuales la mayoría corresponde a inversión directa del hospital, complementada con asignaciones federales. Recientemente, tuvimos la oportunidad de abrir la nueva Unidad Pediátrica en nuestra Sala de Emergencias. Esta fue desarrollada pensando en nuestros niños y enfocada en mejorar la experiencia del paciente pediátrico y su familia”, detalló la licenciada Sánchez Rodríguez, quien aclaró que, aunque la institución ya brindaba servicios a esta población, no contaba con un área separada dedicada a los pacientes pediátricos.

“En la región noreste, esta nueva Unidad Pediátrica dentro de la Sala de Emergencias representa un paso importante en el fortalecimiento de la atención de emergencias para la población pediátrica. En un espacio totalmente nuevo, se separó esa población para que, cuando ese padre llegue a buscar servicio, sienta que está en un lugar pensado para las necesidades de su hijo”, agregó la directora ejecutiva. Destacó que, al contar con emergenciólogos pediátricos dentro del grupo médico, surgió la oportunidad de desarrollar ese espacio exclusivo para ellos.

El proyecto de renovación de la nueva Unidad de Cuidado Intensivo tuvo una inversi;on de $2.4 millones. (Suministrada)

De otra parte, aunque el hospital contaba con servicios de intensivo “había una necesidad de renovar nuestra Unidad de Cuidado Intensivo. Ese proyecto tuvo una inversión de alrededor de $2.4 millones. Con esta renovación, estamos ampliando nuestra capacidad para ofrecer el cuidado crítico que nuestros pacientes necesitan”, aseguró. Los proyectos contemplados bajo asignaciones federales son son la impermeabilización de los techos, el cambio de puertas y ventanas, así como trabajos de pintura en el edificio.

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Nuevas tecnologías agilizarán el servicio

El Hospital UPR Dr. Federico Trilla también ha invertido en equipos tecnológicos que le permiten estar a la vanguardia para el beneficio de sus pacientes y de los profesionales que se capacitan en su institución. Entre los más recientes se encuentra un robot que les ha permitido incursionar en la disciplina de la cirugía robótica ortopédica.

“Antes, los ortopedas que estaban formándose aquí iban a hacer sus especialidades a los Estados Unidos sin haber estado expuestos a la robótica. Ahora, con el Programa de Cirugía Robótica, salen de aquí preparados”, afirmó la directora ejecutiva, quien añadió que, con la inversión en esta tecnología, muchos de esos ortopedas han decidido regresar a la isla y trabajar en la institución.

La institución hospitalaria cuenta con el equipo de resonancia magnética SIGNA™ Victor Lift. (Suministrada)

Asimismo, el año pasado se inauguró el nuevo equipo de resonancia magnética SIGNA™ Victor Lift, de GE Healthcare, con una inversión de más de $700 mil. Este equipo de resonancia magnética (MRI) utiliza tecnología de última generación para transformar la experiencia del paciente, ya que completa los estudios hasta un 75 % más rápido. Además, ofrece una apertura más amplia y un ambiente relajante, sobre todo para quienes experimentan claustrofobia. Asimismo, el área de operaciones contará con un nuevo espacio de suministros estériles para agilizar los procesos de esterilización y ampliar su capacidad de realizar procedimientos quirúrgicos.

El Hospital UPR Dr. Federico Trilla también ha invertido en equipos tecnológicos que le permiten estar a la vanguardia para el beneficio de sus pacientes y de los profesionales que se capacitan en su institución. (Suministrada)

“Con esta modernización, reforzamos nuestro compromiso con la excelencia en el cuidado de la salud, combinando innovación con un enfoque centrado en las necesidades y experiencia del paciente”, aseguró la licenciada Sánchez Rodríguez.

La transformación continúa