Una sabrosa unión que deleita el paladar

La textura suave y esponjosa del pan criollo, acompañada del fragante aroma del café, evoca ese momento en el que se disfruta de un desayuno ideal. Y si se unen otros complementos, como el queso, los huevos y una proteína, la combinación se convierte en el platillo perfecto para las mañanas.

McDonald’s y Los Cidrines se unen para deleitar tu paladar Le brindan un nuevo sabor a un clásico criollo

Tomando en cuenta ese clásico mañanero que atrae a muchos puertorriqueños, la cadena de restaurantes McDonald’s se ha unido a la empresa local Los Cidrines para elevar el sabor de uno de sus productos estrella: el McCriollo.

“La diferencia principal es que ahora el pan del McCriollo se destaca por un sabor más mantequilloso, que combina perfectamente con los ingredientes que lo componen. Tiene una textura suave y un buen balance entre firmeza y esponjosidad. Está bien pensado para armonizar con los otros ingredientes”, afirmó Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados Puerto Rico y USVI.

En la isla, el McCriollo lleva alrededor de una década en el menú de desayunos de McDonald’s. Su aceptación ha sido buena desde el primer día y prueba de ello es que está posicionado como uno de los tres productos más vendidos de la cadena, destacó Lamazou.

Este sándwich demuestra que una propuesta sencilla puede ser sabrosa y atractiva. Esa mezcla de queso, huevos frescos de gallinas libres de jaula y una proteína a escoger —entre jamón, tocineta o salchicha— lo ha llevado a convertirse en una de las opciones de desayuno favoritas de las familias puertorriqueñas.

El pan criollo es parte de la tradición puertorriqueña

Como todo producto, el McCriollo tiene que evolucionar, y el objetivo tras esta variación es simple, pero poderoso: conectar de manera más profunda con los consumidores puertorriqueños, apelando a un sabor familiar, que evoque tradición, dentro de la experiencia práctica y rápida que caracteriza a McDonald’s.

“El pan criollo es una tradición en la comunidad puertorriqueña y, para nosotros, es importante poder conectar con nuestros clientes. El McCriollo, dentro de todos los productos que tenemos en nuestro menú de desayuno, es el de mayor afición entre los consumidores”, añadió Lamazou.

Con esta nueva receta de pan criollo, tanto McDonald’s como Los Cidrines buscan resaltar la calidad de los productos locales con un toque de la cultura boricua. La idea es que, en cada bocado, se consienta el paladar del consumidor.

Pero esta alianza no se da por pura casualidad, sino que surge de una estrategia bien pensada, tomando en cuenta que el pan criollo ocupa un lugar especial en la gastronomía puertorriqueña, sin importar la generación.

Para lograr el objetivo de “criollizar” aún más el McCriollo, McDonald’s apostó a Los Cidrines como su aliado perfecto.

“Los Cidrines es un proveedor que lleva muchísimos años con nosotros. Es un proveedor local muy reconocido, un aliado estratégico formidable. En ningún otro momento hemos pensado en otro proveedor que no sean ellos para el pan criollo”, enfatiza Lamazou.

El McCriollo se puede disfrutar solo o en combo —con bebida y hashbrown.

Un buen producto merece darse a conocer

El relanzamiento del McCriollo con su nuevo pan llega acompañado de una campaña que refuerza el vínculo emocional de la marca con sus consumidores.

Por mucho tiempo, y a través de la campaña “Las mañanas son de McDonald’s”, la cadena ha buscado estar presente como una alternativa real, a buen precio, con gran sabor y calidad. Ahora, el mensaje se dirige más a este producto con la campaña “Las mañanas son de McCriollo”.

“La campaña hace referencia a toda esa población que se levanta temprano y maneja por la isla, principalmente hacia su trabajo o la escuela. Queremos tener ese momento, esa conexión con ellos dentro de su rutina. A eso hace referencia”, mencionó Lamazou.

De esta forma, la campaña publicitaria llama la atención a través de vallas, medios digitales, prensa, televisión y radio, con énfasis en esos momentos de tránsito matutino en los que la radio sigue siendo compañera de camino. Es un recordatorio de que, no importa hacia dónde vayas y con cuánto tiempo cuentes para realizar lo que muchos consideran la comida más importante del día, siempre puedes parar en McDonald’s para saciar tu apetito con un platillo sabroso.

Puertas abiertas a la calidad

Teniendo a Puerto Rico como un mercado importante, McDonald’s no limita sus recetas ni su manera de trabajar a sus clientes. Por el contrario, como parte de su compromiso con la calidad y la transparencia, cuenta con el programa “Puertas Abiertas”. Mediante este, cualquier consumidor puede solicitar un recorrido a través de cualquiera de los 94 restaurantes de la isla para conocer cómo se confeccionan los productos, incluido el popular McCriollo.

