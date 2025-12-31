One Alliance recibirá el 2026 en una nueva sede física

A once años de su fundación, la compañía de seguros puertorriqueña, One Alliance Insurance, estará trasladando su sede operacional ubicada en Hato Rey a One Alliance Plaza en el complejo empresarial Metro Office Park en Guaynabo. El espacio comercial, aseguró el vicepresidente ejecutivo Ricardo Benítez, comprenderá 24,000 pies cuadrados y augura una nueva etapa de éxito y desarrollo empresarial para los asegurados, productores y empleados de la corporación.

“Esta inversión es el resultado del crecimiento de One Alliance… empezamos en cero hace una década y nos hemos convertido en una compañía pilar de esta industria (de seguros). Nos enorgullece hacer esta evolución física de la oficina, lo que refleja nuestra visión de expansión, de nuevos servicios y productos a nuestros asegurados y de nuevos retos y metas de crecimiento hacia el futuro”, afirmó Benítez.

Bajo la bandera de One Alliance Plaza, el espacio laboral se consolidó como una aspiración tangible de la empresa hace varios años y en el primer trimestre de 2026, este abrirá sus puertas para los empleados y el público en general. Su composición integrará zonas de trabajo colaborativo, salas de reuniones, espacios privados para equipos estratégicos y un área especializada para recibir a productores de seguros y a asegurados que requieran orientación presencial. Además, el diseño apostará por un ambiente eficiente, cómodo y “alineado a la cultura de servicio de la compañía”, sostuvo Benítez celebrando este paso como un motivo de orgullo para los clientes de One Alliance, sus productores y para los más de cien trabajadores que la compañía emplea actualmente.

Además, el ejecutivo anunció que, como parte de las instalaciones que One Alliance Plaza dispondrá en su nueva sede, la empresa contará con áreas designadas para evaluar las reclamaciones relacionadas a automóviles con inmediatez. De esta manera, subrayó, se podrá proveer un servicio más ágil en un espacio al aire libre, lo cual facilitará una mejor observación de los daños reclamados para optimizar la póliza del asegurado. Para Benítez, este traslado acentúa la solidez corporativa de One Alliance, pues, según detalló, al establecerse en Metro Office Park, la aseguradora se integra a un ecosistema corporativo que agrupa a empresas líderes en servicios financieros, tecnología y otros sectores clave para el desarrollo económico del país. Según amplió el líder, esta integración a un espacio tan prestigioso para el sector empresarial es una reafirmación que “estamos aquí, que somos una compañía con solidez y que estamos listos para compartir esa solidez con nuestros asegurados”, articuló.

Según Benítez la creación de One Alliance Plaza es el resultado de un trabajo coordinado entre la Junta Directiva de One Alliance Insurance y su presidente, el Sr. Rafael E. Cedeño Camacho tildando esta colaboración como “ un esfuerzo en conjunto, con una Junta presente y comprometida en cada etapa del proceso, trabajando de forma cercana para convertir esta visión en un proyecto concreto que pronto se hará realidad”, señaló.

Por último, One Alliance Plaza servirá como la sede de One Alliance Group en Puerto Rico, desde donde la organización continuará fortaleciendo su operación regional e internacional, que incluye oficinas en República Dominicana y los Estados Unidos. A estos efectos, esta apertura “simboliza el punto en el que se encuentra One Alliance hoy: una empresa que ha crecido de manera constante gracias a la confianza de nuestros asegurados y a nuestro servicio de excelencia. One Alliance Plaza nos permitirá desarrollar la próxima etapa de la compañía y ampliar nuestra capacidad para seguir innovando”, puntualizó Benítez.