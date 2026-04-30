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Puerto Rico Children’s Hospital
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Realizan primer trasplante alogénico de médula ósea en paciente pediátrico con enfermedad genética

El procedimiento se realizó en el Puerto Rico Children’s Hospital en Bayamón y fue liderado por el doctor Jhon Guerra.

30 de abril de 2026 - 6:20 PM

Por BrandStudio
Dr. Jhon Guerra Moreno, hematólogo oncólogo pediátrico, director médico de Hope Wonders Oncology Care y director de la División de Hematología Oncológica Pediátrica del Puerto Rico Children’s Hospital. (BrandStudio)
Realizan primer trasplante alogénico de médula ósea en paciente pediátrico con enfermedad genética

Realizan primer trasplante alogénico de médula ósea en paciente pediátrico con enfermedad genética

Realizan primer trasplante alogénico de médula ósea en paciente pediátrico con enfermedad genética en el Puerto Rico Children’s Hospital

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