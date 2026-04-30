Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media Brandstudio para Puerto Rico Children’s Hospital
PRESENTADO POR
Puerto Rico Children’s Hospital
Creado para
Producido para una organización o persona que pagó y aprobó su publicación.
Realizan primer trasplante alogénico de médula ósea en paciente pediátrico con enfermedad genética
El procedimiento se realizó en el Puerto Rico Children’s Hospital en Bayamón y fue liderado por el doctor Jhon Guerra.
30 de abril de 2026 - 6:20 PM