En Saint John’s School, la excelencia académica no es solo un objetivo. Es parte del carácter distintivo que le permite preparar a sus estudiantes para ingresar a universidades competitivas y destacarse como agentes de cambio en un mundo dinámico.

En el año académico que acaba de concluir, 14 estudiantes de la escuela fueron candidatos en el U.S. Presidential Scholars Program, lo que refleja su desempeño académico de excelencia. Este prestigioso programa de reconocimiento honra a estudiantes sobresalientes de cuarto año de escuela superior por sus logros académicos y talento. Además de ser la escuela de Puerto Rico con mayor cantidad de candidatos, tres de ellos avanzaron a la posición de semifinalistas del reconocido programa.

Durante el pasado año académico, los estudiantes también se destacaron por resultar campeones en diversas competencias extracurriculares, reflejando consistentemente el nivel académico excepcional de la institución. Entre estas destacan el Puerto Rico History Bee and Bowl, el Puerto Rico Spelling Bee, el Regional Science Bowl auspiciado por el U.S. Department of Energy, el Puerto Rico National Robot Olympiad (PRNRO) y la Mathcounts Puerto Rico State Competition de 2025. En esta última, una de sus estudiantes fue ganadora del Mathcounts Puerto Rico State Countdown Round.