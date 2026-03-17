Menonita invierte en el futuro médico del país con residencia en cirugía general en Cayey

En momentos en que Puerto Rico atraviesa una escasez de médicos y un éxodo sostenido de profesionales sanitarios, el Sistema de Salud Menonita se enfoca en abordar el problema mediante la formación de nuevos especialistas.

Recientemente, el Centro Médico Menonita Cayey recibió la acreditación de la ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) para ofrecer un programa de residencia en cirugía general.

Esta certificación permitirá entrenar a nuevos cirujanos bajo estándares académicos y clínicos de primer orden, con la expectativa de que posteriormente se queden en el país.

“Entendemos que hay que invertir en el futuro de nuestra medicina en Puerto Rico. Menonita lo está haciendo y lo vamos a seguir haciendo”, afirmó Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

Una apuesta por el país

La apertura de este nuevo programa académico es la respuesta concreta a una realidad que la institución lleva varios años analizando: la carencia de doctores y el envejecimiento de la facultad médica.

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“Teníamos que tomar la iniciativa, en lugar de ser reactivos ante el problema”, indicó el contador público autorizado.

La estrategia comenzó con un programa de becas para médicos en formación, con el objetivo de incentivar su permanencia o su regreso al archipiélago.

Más adelante, el enfoque se amplió hacia la creación de programas académicos formales. En 2023, el Centro Médico Menonita en Cayey obtuvo la acreditación como centro académico graduado, el primer paso antes de establecer residencias médicas.

El año pasado, iniciaron dos programas –medicina interna y medicina de familia– que, al alcanzar su madurez, contarán con 42 especialistas en entrenamiento continuo.

“Después, identificamos que en Puerto Rico los cirujanos tienen una edad promedio bastante alta y que esa era otra área crítica. En menos de un año, logramos acreditar el programa. Son tremendas noticias”, sostuvo el ejecutivo.

En cinco años, el tiempo que dura el programa, esperan graduar como mínimo a cinco médicos especialistas en cirugía.

Un modelo integrado

Para los estudiantes, completar su residencia en el país marca una diferencia significativa.

Según María del Mar Torres Hernández, administradora del Centro Médico Menonita Cayey, se ha comprobado que el 70 % de los médicos que realizan sus subespecialidades en Puerto Rico se quedan a ejercer aquí. La cifra se reduce a menos del 35 % cuando completan su educación fuera de la isla.

“Hay una prioridad de nuestros médicos en formación de quedarse en Puerto Rico”, aseguró la licenciada. “Nuestros programas, desde el inicio, han sido bien buscados por los estudiantes. En este [el de cirugía], ya contamos con 90 solicitudes. Esa aceptación fue exponencialmente rápida”.

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Uno de los elementos que los distinguen es el modelo integrado del Sistema de Salud Menonita. Con siete hospitales, los residentes tendrán exposición a distintos escenarios clínicos y quirúrgicos, así como a un abanico de subespecialidades, como neurocirujanos, ortopedas y cirujanos de espalda.

A esto se suma la inversión continua que realiza el conglomerado en tecnología médica de última generación.

“Tenemos navegadores quirúrgicos y robótica. Nuestros talleres no tienen que envidiarles nada a los de Estados Unidos. Los estudiantes que se queden en Puerto Rico van a estar en igualdad de condiciones”, destacó el CEO.

“Médicos completos”

Más allá de la infraestructura, el programa busca formar médicos integrales, educados en un modelo de cuidado centrado en la empatía y la compasión.

“Menonita tiene algo diferente: los programas son para formar lo que yo llamo médicos completos, que no solamente tengan destrezas clínicas, sino un paquete de valores y estilo que nos hace mucha falta en los servicios médicos a la población”, resaltó Hernández Rivera.

Estas residencias, además, han tenido una acogida favorable por parte de la facultad médica.

“Se sienten honrados y orgullosos de poder aportar a la formación de estos próximos especialistas que tanto necesita Puerto Rico”, puntualizó Torres Hernández.

Esa transferencia de conocimiento elevará el nivel clínico de toda la institución, lo que se traducirá en un mejor servicio para la ciudadanía.

“El estudiante está al día con la literatura más reciente. Así que los médicos también tienen que ‘ponerse las botas’ y estar al día en lo que enseñan”, señaló el principal oficial ejecutivo.

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Una vez completada la residencia, la institución hospitalaria los acompañará en la transición profesional, ya sea integrándolos como empleados o apoyándolos en el establecimiento de su práctica privada.

“Es cuestión de ser proactivos. Nos corresponde como país. Somos una entidad comprometida con aportar a la salud de las comunidades a las que servimos. Existimos por la razón de servirle a la comunidad”, reiteró.