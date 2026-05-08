Texaco lanza aplicación para premiar la lealtad de sus clientes en la isla

La competencia en el sector de las gasolineras al detal en Puerto Rico ha evolucionado más allá de la oferta en las estaciones de servicio, extendiéndose al entorno digital, donde las aplicaciones de lealtad y recompensa a los clientes se han convertido en una herramienta clave para fortalecer la relación entre consumidores y marcas.

En este contexto, Texaco Puerto Rico impulsa su estrategia con el lanzamiento de Texaco Rewards, una aplicación que, desde su debut el pasado 16 de abril, ha tenido una gran acogida entre la clientela de la marca. Con más de 120 años de trayectoria y siete años de presencia continua en el mercado local desde su retorno en el 2019, esta iniciativa refuerza su estrategia de consolidación en el sector.

Suma Puntos Estrella para obtener gasolina o productos en la tienda gratis. (Suministrada)

Esto se debe a que, además de permitir a los consumidores acumular y redimir puntos al comprar gasolina para descuentos, Texaco Rewards extiende estos beneficios a los productos adquiridos en las tiendas de conveniencia Star Mart ubicadas en las estaciones de servicio.

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“Es una experiencia completa pensada para el consumidor de hoy: Cada vez que cargas gasolina o compras en tienda, estás acumulando puntos automáticamente”, indicó Charlotte Pacheco, gerente de Marca y Mercadeo de Texaco Puerto Rico, quien agregó que la inversión del lanzamiento de la aplicación, incluyendo mercadeo, aproximó los $2 millones.

Paga en la bomba o en la tienda, escaneando el código QR. (Suministrada)

En la aplicación, disponible para descarga gratis tanto en teléfonos iOS como Android, el cliente puede registrar su método de pago de preferencia —ya sea ATH Móvil o tarjeta de crédito Visa o Mastercard— con solo crear su cuenta en la app, ingresar los datos de contacto y aceptar los términos y las condiciones.

Una vez ingresada la información, el consumidor podrá escanear el código QR identificado en la bomba de gasolina a través de la aplicación para pagar desde la app y sumar puntos. Igualmente, el cajero dentro de la tienda exhibirá el código QR debidamente identificado y de fácil acceso.

Paga en la bomba o en la tienda, escaneando el código QR. (Suministrada)

“Ahora bien, si quieres escoger efectivo, que tenemos muchos clientes que pagan con efectivo y quieren acumular puntos, hay una sección dentro de la aplicación llamada MyID que te provee unos dígitos únicos que la cajera puede ingresar para identificar tu cuenta y que la transacción que vas a generar en efectivo acumule puntos”, explicó, por su parte, Jacquelyn Santiago Santiago, gerente de Ventas de Texaco Puerto Rico.

A través de la aplicación, los clientes acumulan Puntos Estrella a razón de un punto por litro de gasolina, así como por cada dólar en productos de la tienda de conveniencia Star Mart. La aplicación cuenta, además, con un mapa interactivo que muestra la estación más cercana de las 230 estaciones Texaco alrededor de la isla.

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Las entrevistadas enfatizaron que mientras el consumidor más utilice la app, podría recibir códigos promocionales y acceso a ofertas y eventos exclusivos. Para la tranquilidad del usuario, la aplicación cuenta con un sistema robusto de seguridad, similar al que usa la banca, así como con la opción de guardar recibos para revisión del consumidor cuando desee.

“Otro aspecto diferenciador es que tendremos aliados como los bancos, The Mall of San Juan y eventos únicos porque somos la gasolina oficial de la NBA, lo que nos permite brindar experiencias únicas de marca para nuestros clientes”, subrayó Pacheco.

A juicio de la ejecutiva, el lanzamiento de Texaco Rewards representa un paso de liderazgo para la marca en la isla.

“Estamos sumándole bondades para seguir apoyando al consumidor de la isla, para que la gente tenga descuentos y pueda tener una mayor sostenibilidad económica, a la vez que apoyamos a nuestros detallistas para que sus ventas se fortalezcan”, agregó.