Decorar la Navidad en familia: tradiciones de siempre, ideas nuevas

Desde decorar el árbol de Navidad hasta preparar la casa para compartir al aire libre, cada generación puede aportar sus propios gustos y estilos para crear un ambiente acogedor y especial, ideal para disfrutar en familia y crear recuerdos durante la larga temporada navideña de Puerto Rico. Y esto es solo el comienzo de lo que muchos consideran una de las temporadas navideñas más largas del mundo, que se extiende hasta el Día de Reyes y las celebraciones que continúan después.

En Puerto Rico, decorar la casa para la Navidad es una tradición que muchas familias disfrutan juntas, y donde cada miembro aporta sus propias ideas. Mientras algunos prefieren mantener las tradiciones de siempre, otros aprovechan la temporada para darle un giro diferente a la decoración. Desde el árbol y las luces hasta los detalles para el balcón y el patio, The Home Depot cuenta con opciones para todos los gustos y espacios, ayudando a las familias a preparar sus hogares para disfrutar las fiestas.

El árbol de Navidad suele ser el mejor reflejo de esas preferencias. Adornos de años anteriores encuentran su lugar junto a opciones más recientes, mientras que la elección de colores, luces y otros detalles puede variar de una persona a otra. Incluso los niños tienen sus propias ideas sobre cómo debe lucir.

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En muchos hogares puertorriqueños, varias generaciones se reúnen durante las fiestas, cada una con sus propias tradiciones y formas de decorar. Es entonces cuando esas diferencias se hacen más evidentes. Y no todo tiene que seguir el mismo estilo. Una corona tradicional en la puerta puede combinarse con un árbol más moderno en el interior. Adornos que ya forman parte de la decoración familiar pueden acompañarse de luces nuevas, mientras que afuera se pueden usar elementos más llamativos.

En lugar de seguir una sola tendencia, vale la pena pensar en los momentos que todos esperan durante la temporada y decorar pensando en ellos.

Alrededor del árbol

Para muchas familias, el árbol de Navidad es el centro de atención del hogar. Tarde o temprano, se convierte en el escenario perfecto para una foto.

Entre las alternativas de temporada, un árbol preiluminado puede facilitar el proceso sin limitar las posibilidades de personalización. Por ejemplo, el árbol Palisade de 7.5 pies preiluminado con luces LED de la colección Home Accent Holiday de The Home Depot ofrece varias funciones de iluminación que permiten cambiar el aspecto del árbol sin tener que sustituir los adornos.

Árbol Palisade de 7.5 pies preiluminado con luces LED de la colección Home Accent Holiday. (Suministrada)

Los árboles artificiales no son la única opción. Para quienes han hecho de escoger un árbol natural parte de su tradición navideña, se espera que los árboles recién cortados lleguen a las tiendas cerca del Día de Acción de Gracias. Las fechas exactas y las variedades dependerán de la disponibilidad local.

A partir de ahí, cada cual puede añadir algo propio. Los adornos de años anteriores no tienen que guardarse solo porque la familia quiera darle al árbol una apariencia más actual. Pueden combinarse con elementos nuevos, detalles metálicos o un esquema de iluminación distinto.

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Para espacios más pequeños, el árbol Woodtrail de 4 pies preiluminado de la colección Home Accent Holiday de The Home Depot puede llevar un toque navideño a la entrada, la sala o cualquier otro rincón acogedor.

Árbol Woodtrail de 4 pies preiluminado de la colección Home Accent Holiday. (Suministrada)

La decoración tampoco tiene por qué limitarse al árbol. Unas cajas de regalo iluminadas, como el set de 3 cajas de regalo Yuletide Lane con luces LED de The Home Depot, pueden añadir un detalle festivo alrededor de la base del árbol o en otro punto de la habitación.

Set de 3 cajas de regalo Yuletide Lane con luces LED. (Suministrada)

Después de todo, pocas veces se recuerda el árbol únicamente por cómo luce. Buena parte de su significado está en todo lo que ocurre a su alrededor.

Una cálida bienvenida desde la entrada

Las reuniones navideñas comienzan antes de que las visitas lleguen a la sala.

La entrada ofrece otra oportunidad para incorporar distintos elementos de la colección navideña de The Home Depot. Para comenzar con algo clásico, una corona puede marcar el tono sin necesidad de montar una decoración muy elaborada. La corona de pino mixto de 30 pulgadas preiluminada con luces LED y temporizador de The Home Depot añade follaje e iluminación blanca cálida para darle un toque festivo a este espacio.

Las guirnaldas pueden llevar ese mismo estilo a otros espacios. La guirnalda Kingston de 9 pies preiluminada con luces LED de The Home Depot puede enmarcar una puerta, recorrer una baranda o añadir verdor a un espacio interior.

Tampoco hay que decorar todos los espacios de una vez. Se puede comenzar con follaje y, a medida que se acerca la temporada, añadir lazos, adornos o luces.

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Para las familias que incluyen un nacimiento entre sus tradiciones navideñas, el nacimiento navideño de 6 piezas con luces LED de The Home Depot puede ocupar un lugar destacado en la entrada o en algún espacio especialmente reservado para este tipo de decoración.

Nacimiento navideño de 6 piezas con luces LED. (Suministrada)

Cada elemento puede usarse por separado o combinarse con otros para lograr un resultado más completo. Una corona y una guirnalda pueden ser suficientes para una entrada sencilla, mientras que las luces y otros detalles pueden darle mayor dimensión y un aire festivo.

La celebración también se vive en el exterior

En Puerto Rico, la Navidad va mucho más allá de la sala: patios, balcones y marquesinas se convierten en espacios de encuentro, por lo que la iluminación exterior puede cumplir una función tanto decorativa como práctica.

Las guirnaldas de luces pueden colocarse a lo largo de una baranda, enmarcar un patio techado o crear una iluminación más suave alrededor de una mesa o de un área de descanso. The Home Depot cuenta con luces LED de diferentes longitudes y estilos para adaptarse a distintos espacios.

Para lograr un efecto visual más marcado, las decoraciones de mayor tamaño, como los adornos Yuletide Lane de 5.5 pies con luces LED de The Home Depot pueden dar más presencia y color al espacio sin necesidad de incorporar otro árbol ni más figuras iluminadas.

Adornos Yuletide Lane de 5.5 pies con luces LED. (Suministrada)

Para quienes prefieren un estilo exterior más tradicional, The Home Depot ofrece otras alternativas. La decoración de reno de alambre para exteriores de 4 pies con luces LED puede integrarse con otros elementos iluminados para completar el montaje navideño.

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Para una propuesta más contemporánea, el set de 2 árboles en espiral para exterior con luces LED de The Home Depot puede convertirse en uno de los elementos principales de un patio amplio.

Conviene adaptar el tamaño de cada decoración al espacio disponible. En un balcón pueden bastar unas luces y algunos detalles, mientras que un patio más grande permite incorporar elementos de mayor tamaño.

También hay que pensar en cómo se utilizará el espacio cuando lleguen las visitas. La iluminación alrededor de un área de comedor o de descanso puede ayudar a crear un ambiente acogedor para familiares y amigos, mientras que otros elementos pueden darle mayor interés visual al patio o a la entrada.

Decorar para una temporada larga

El calendario navideño de Puerto Rico permite disfrutar de las decoraciones durante más tiempo.

Nochebuena y Navidad son apenas parte de las celebraciones. El Día de Reyes se celebra el 6 de enero y las tradiciones continúan durante los días siguientes.

Esa duración también puede tomarse en cuenta al elegir las decoraciones en The Home Depot. Los adornos que no están ligados a una sola fecha pueden permanecer durante varias semanas de festejos.

Las luces blancas cálidas o multicolores, el follaje, las figuras navideñas, los árboles y las cajas de regalo iluminadas pueden usarse durante buena parte de esos días. Una guirnalda navideña en la entrada puede luego formar parte del escenario para una reunión del Día de Reyes, mientras que las luces exteriores pueden permanecer aun cuando otros elementos vayan cambiando.

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Las decoraciones de mayor tamaño también pueden dar más presencia e interés visual tanto en interiores como en exteriores. El bastón de caramelo de 6 pies con luces LED y lazo rojo de The Home Depot puede convertirse en un detalle llamativo cerca de una entrada, en un balcón o en una marquesina, o dentro de la casa como parte de un montaje navideño más amplio.

La apariencia es solo una parte de la decisión al comprar decoraciones nuevas. También conviene pensar dónde se usará cada artículo, si está diseñado para ese espacio, cuánto espacio requiere, cómo funciona y cuán fácil será guardarlo al terminar la temporada.

Esos detalles cobran aún más importancia al escoger piezas para exteriores y artículos preiluminados que se utilizarán año tras año.

Un poco de cada generación

No todos en la familia escogerían el mismo árbol, las mismas luces ni los mismos adornos. Y quizás eso sea precisamente lo que le da personalidad a cada hogar.

Los adornos que llevan décadas en la familia pueden seguir ocupando su lugar en el árbol, mientras luces más recientes les dan un aspecto distinto. Una corona tradicional puede colgarse en la entrada y, al mismo tiempo, un elemento iluminado más moderno puede darle otro estilo al patio. Los niños también pueden dejar su sello en tradiciones que, con el tiempo, quizás lleven a sus propios hogares.

The Home Depot ofrece opciones de temporada para distintos estilos y espacios, con alternativas que permiten a cada familia hacer suyas esas tradiciones.