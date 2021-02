Caguas, el autoproclamado corazón de Puerto Rico, tiene buenas razones para visitar. Una de ellas es su hermoso Jardín Botánico; la otra La Mordida Taquería Mexicana, un lugar donde probarás lo mejor de México sin salir de la ciudad criolla.

Auténtica experiencia mexicana en la ciudad criolla

La idea de establecer la taquería surgió porque en Caguas no había un lugar con comida mexicana auténtica, expresó su copropietario John Roque.

Al entrar, te recibe un techo lleno de sombrillas de colores. En sus paredes están plasmadas imágenes de reconocidas figuras mexicanas, como Frida Kahlo, los personajes del Chavo del 8, entre otros. A esta taquería no le falta la música norteña y otros éxitos mexicanos como ambientación sonora.

Aunque sirven tortas y tostadas, aquí la especialidad son los tacos. Trabajan cuatro tipos de cerdo: al pastor, cochinita pibil, pancita de cerdo y carnita. También tienen de tinga de pollo y pescado. Añádeles un poco pique para que saborees cada mordida.

“Nos arriesgamos a cocinar con las carnes que trabajan los mexicanos”, dijo Roque.

Las tortillas –preparadas por un chef mexicano– no solo son para los tacos. El restaurante cocina una lasaña dividida con tortillas —en vez de pasta— que sale con la carne de tu preferencia, salsa y quesos.

Si prefieres algo de picar, tienen guacamole fresco, nachos –que traen queso, refrito, carne y pico de gallo–, quesadillas, sopas, queso fundido, chilaquiles y elotes.

Dulce mordida para culminar

No te marches sin probar los postres, todos hechos en la casa. Algunas de las opciones que te pueden endulzar el paladar son el cheesecake, flan, churros o paletas de helados.

Conscientes de que en un restaurante mexicano no pueden faltar las margaritas, decidieron darle un toque especial: un poco de pique en el borde. Otro trago de la casa es el Vampiro, hecho a base de vino tinto, tequila, jugo de toronja rosada, jugo de lima y un toque de agave. Además, sirven micheladas, cervezas, mojitos y tragos.

La Mordida Taquería Mexicana está ubicado en el #70 de la calle Celis Aguilera en el pueblo de Caguas.