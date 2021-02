Inspirado en el tradicional estilo francés, pero conservando la idiosincrasia y el sabor boricua y caribeño, el café bistro Kaffeína es un paraíso para todos esos amantes del café local que al mismo tiempo buscan satisfacer su paladar mañanero con un exquisito menú de brunch.

Localizado en Levittown, el negocio, propiedad de King Rodríguez, ofrece a sus clientes el beneficio añadido de un 20% de descuento al pagar con la tarjeta Visa los lunes y miércoles (descubre más restaurantes en visa.com/sal).

Dentro de su variado repertorio de desayunos, brunch y almuerzos, Kaffeína incluye diversidad de platos de origen europeo –como lo serían los benedictos, pastas o risotto– pero siempre acompañados de su toque particular.

El empresario con cerca de dos décadas de experiencia en la industria culinaria explicó que, antes de abrir Kaffeína, identificó que el mercado del café local era un nicho en crecimiento.

“Como siempre me he especializado en comida europea busqué conceptos europeos y me topé con la palabra ‘caféine’, en francés, y como mi nombre empieza con ‘K’ pues surgió el nombre y la identidad de Kaffeína”, relató Rodríguez.

Al igual que muchos de los productos que utilizan en sus platos, el café prémium grado selecto que utiliza el local es 100% puertorriqueño, proveniente de fincas en Lares, Adjuntas y Yauco.

La experiencia también cuenta

Si bien en Kaffeína se vive un ambiente relajado, tanto el servicio como la experiencia culinaria presentan un nivel más elevado que el de un coffee shop tradicional, lo que lleva a Rodríguez a describir la atmósfera como “casual plus”.

Dentro del local se incluye una pequeña librería que funciona bajo el concepto de libros libres —en el que las personas pueden dejar y llevarse los ejemplares sin costo alguno— y tienen juegos de mesa para toda la familia. Kaffeína también trabaja con el concepto de Bring Your Own Bottle.

“Puedes traer tu propia botella de champán o vino, nosotros te la descorchamos gratis”, precisó Rodríguez.