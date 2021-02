Pocos platos de comida te ofrecen la posibilidad de una jartera como el pollo asado a la “barbiquiú” –seamos honestos: nadie en Puerto Rico dice “barbacoa”–. Y son menos los lugares donde te garantizan que ese pollo asado a la “barbiquiú” con arroz, habichuelas guisadas y un mofonguito por al lado te dejará con una jartera sabrosa. Mimi’s BBQ, en Bayamón, es uno de ellos.

Si ya se te está haciendo la boca agua, visítalo los miércoles, que obtendrás un 20% de descuento al pagar con la tarjeta Visa (más restaurantes en visa.com/sal).

Una cocina familiar

Desde siempre Mérida Rosado –Mimi, como la conocen– no ha sabido otra forma de cocinar que no sea para los demás. “En casa las ollas eran grandes porque Papi nos enseñó a cocinar, no solo para nosotros, sino para todo el que llegara”, dijo.

Ahora Rosado y sus 12 empleados cocinan para su familia extendida: los clientes que día a día la visitan en su negocio. Así lleva 12 años, con un menú y unas recetas creadas por ella. Tres factores se combinan para hacer de su oferta culinaria una parada obligada en la ciudad del chicharrón: productos locales, frescos y preparados con cariño.

“Los suplidores de pollo son locales. Lo adobamos todos los días con nuestro propio adobo hecho acá”, afirmó. Rosado también tiene su receta especial de sofrito.

La idea, dijo, es “combinar la sazón boricua con el cariño de la casa”.

Los favoritos de la casa

La especialidad de la casa es el pollo y las costillas, ambos asados. Ambos, además, son los platos más solicitados por los comensales, quienes lo complementan con el mofongo o el arroz con salchichas –también los preferidos–.

El pollo y las costillas siempre están disponibles. En la semana cocinan fricasé de pollo, bistec encebollado y serenatas de bacalao. Pero no es lo único: también hay especiales diarios de almuerzo que no llegan a los $8.

Mimi’s BBQ se encuentra en la carretera 167, kilómetro 16.1, del barrio Buena Vista en Bayamón.