WindMar Home: la diferencia entre tener energía y tener tranquilidad

La misión de WindMar Home es clara: brindar a los puertorriqueños soluciones de calidad mundial, accesibles y confiables, que les ofrezcan tranquilidad y estabilidad en sus hogares.

Con eso en mente, la empresa boricua ha logrado sólidas alianzas con compañías de diversos rubros y de referencia mundial como Qcells, Tesla, The Home Depot, Anker y Oriental Bank. Para fortalecer estas alianzas, WindMar ha desarrollado un modelo único que integra tecnología avanzada, servicio personalizado, financiamiento directo y garantías manejadas 100 % desde Puerto Rico.

“WindMar cuenta con el respaldo de los grandes”, resaltó Juan José González, presidente de WindMar Home. “Nos llena de orgullo que, desde una isla de 100 x 35, hayamos logrado impacto mundial en la industria”.

Nino Correa, en colaboración con WindMar Home, realizó una gira de preparación para la temporada de huracanes en las tiendas Home Depot de la isla. (Suministrada)

Qcells: las placas solares “más eficientes” y el primer manufacturero con financiamiento

Uno de los acuerdos más significativos de WindMar es con Qcells, fabricante de paneles solares con cerca del 45 % del mercado en Estados Unidos y parte del conglomerado multinacional Hanwha Group, que abarca negocios de varios sectores y se afianza como la séptima mayor empresa de Corea del Sur.

“Tenemos más de 20 años de experiencia instalando paneles. Solamente instalamos paneles de la más alta calidad y entre ellos Qcells sobresale. Es el panel solar más eficiente y está respaldado por la mejor garantía”, aseveró.

Además, Qcells, que tiene una planta de fabricación en el estado de Georgia, es el primer manufacturero de paneles solares que respalda su propia entidad de financiamiento solar llamada Enfin. Vía Enfin firmó un contrato de exclusividad junto a WindMar para Puerto Rico, el primero de su tipo en toda la nación norteamericana. Solo WindMar puede ofrecer financiamiento directo en el archipiélago.

WindMar Energy by Qcells (Suministrada)

“Fue un gran hito. Nunca antes en la industria solar un fabricante había otorgado a un solo contratista la exclusividad de financiamiento para todo un territorio. Qcells dijo: ‘Quiero que te encargues de todo, vendas mi producto y lo financies. El servicio también lo van a manejar ustedes’”, puntualizó el presidente.

Este modelo les ofrece a los clientes garantías de 25 años, financiamiento directo y el compromiso de que el contratista será el mismo que estará presente a lo largo de todo el proceso.

WindMar: líder global en instalaciones de baterías Tesla

WindMar también mantiene una sólida relación con la empresa estadounidense Tesla y obtuvo un récord Guinness al instalar más baterías que ninguna otra empresa en solo un año.

Tesla Certified Installer (Suministrada)

“Somos el instalador más grande del mundo, después de Tesla misma”, sostuvo González, al destacar que este liderazgo global los llevó a obtener la distinción de Tesla Premier Installer, que solo ha recibido un puñado de compañías en todos los Estados Unidos.

“Esta distinción refleja la excelencia y el compromiso de nuestro equipo”, destacó González, quien resaltó que la designación de Tesla Premier Installer certifica que Windmar ha alcanzado el nivel más alto dentro del programa de socios de energía de Tesla para las baterías Powerwall.

Las razones por las que WindMar ha seleccionado a Tesla como uno de sus socios principales son sus productos de calidad y su garantía.

“Entre todas las baterías disponibles en el mercado, las Tesla destacan por su confiabilidad y su fabricación 100 % en Estados Unidos”, aseguró.

Como parte de su amplia oferta, y más allá del mercado residencial, la compañía puertorriqueña se destaca por ser la única en instalar el Megapack, una innovadora solución de baterías a gran escala que permite almacenar y distribuir energía limpia y confiable, contribuyendo así a evitar interrupciones en el servicio eléctrico.

Oriental: el “único” que financia placas

Sin embargo, WindMar también ha estrechado lazos y creado una sólida alianza en suelo local: Oriental Bank, una de las tres instituciones financieras más prominentes del país.

“Es el único banco local con un producto exclusivo de financiamiento para sistemas solares, desarrollado en alianza con WindMar. El resto de los préstamos ofrecidos por la banca que ves son personales, que no incluyen todos los atributos favorables para un cliente de energía renovable”, apuntó el directivo.

A diferencia de Qcells —que es un acuerdo de compra de energía (PPA, en inglés)—, con Oriental los clientes adquieren un préstamo de entre 10 y 25 años ajustando el pago y el término al bolsillo del cliente.

Con Home Depot tiene presencia en todo Puerto Rico

Otro socio significativo es The Home Depot, la ferretería más grande de Estados Unidos, con la cual logró, recientemente, un acuerdo exclusivo que le permite ofrecer sus productos en todos sus establecimientos en Puerto Rico y múltiples tiendas de Florida Central.

Próximamente, los clientes podrán adquirir los productos Anker con la tarjeta de crédito de The Home Depot. (Suministrada)

“Es la primera vez que en la industria se formaliza un contrato de esta magnitud. Al igual que Qcells, Home Depot apostó por una alianza exclusiva con nosotros; fue masivo”, detalló.

Asimismo, ambas marcas realizan promociones conjuntas y hasta giras educativas, como la de prevención y preparación para la temporada de huracanes, junto al experimentado rescatista Nino Correa.

Anker: “El producto de mejor calidad”

Por otro lado, WindMar también cuenta con el respaldo de Anker, la marca de baterías portátiles y cargadores más grande del mundo.

Anker (Suministrada)

Su incorporación surgió de una necesidad particular del mercado puertorriqueño: los edificios de apartamentos y las residencias de alquiler que no permiten la instalación de placas solares.

“Con Anker buscamos ofrecer el producto de mayor calidad posible, ideal para el mercado de apartamentos y residencias, donde no se pueden instalar placas solares. Tienen un transfer switch automático y nosotros lo instalamos”, dijo.

Productos Anker (Suministrada)

La relación entre ambas empresas es tan estrecha que el ejecutivo acentuó que representantes de Anker viajan a la isla cada tres meses para sostener reuniones.

“Nos confiaron el manejo completo de servicio y garantías, asegurando una experiencia ágil y confiable para el cliente”, manifestó.

González adelantó que, próximamente, los clientes podrán adquirir los productos de Anker con la tarjeta de crédito de The Home Depot.

Un reconocimiento mundial

Como parte de su compromiso y misión corporativa, WindMar siempre está en la búsqueda de cómo ofrecerles a los boricuas los mejores productos del mercado para que puedan sentirse cómodos y en confianza en sus hogares.

“El hogar es el lugar donde más tiempo pasamos fuera del trabajo. Quieres que la compañía que te haga el servicio de las cosas más esenciales —proveer estabilidad energética y proteger tu techo— sea sólida y esté presente a largo plazo”, reiteró.

González enfatizó que, en la industria de energía solar, lo más importante no es quién financia el sistema, sino quién lo instala, lo respalda y da la cara con servicio y garantía.

“Las baterías, los paneles y los sistemas de energía son inversiones que duran muchos años. La financiera no será la que atienda tu sistema cuando necesite mantenimiento o garantía; esa responsabilidad recae en tu instalador. Por eso es vital contar con una empresa estable y con trayectoria como WindMar, que garantiza que podrás disfrutar de tu inversión por décadas”, subrayó.

Para el presidente de WindMar Home, el verdadero logro está en el reconocimiento de que una empresa netamente puertorriqueña puede liderar en un mercado global.

“Si son grandes en Puerto Rico, tenemos su apoyo, y si son grandes mundialmente, también. Los retailers, los bancos y los manufactureros respaldan a WindMar como tu contratista y tu compañía de servicio y de mantenimiento. En la industria solar, es un reconocimiento a nivel mundial”, recalcó.