Cómo el agua caliente que alimentó el huracán Beryl anuncia una alarmante temporada de tormentas

“ Este es el tipo de tormenta que esperamos este año, estas cosas atípicas que suceden cuando y donde no deberían ”, dijo Brian McNoldy, investigador de clima tropical de la Universidad de Miami. “No sólo que las cosas se formen e intensifiquen y alcancen mayores intensidades, sino que aumente la probabilidad de una rápida intensificación. Todo eso se está juntando ahora mismo, y no será la última vez”.

Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, calificó a Beryl de “presagio potencial de cosas más interesantes que se avecinan. No es que Beryl no sea interesante de por sí, sino que puede suponer que más adelante habrá más amenazas y más tormentas de este tipo, y no sólo una, sino varias”.