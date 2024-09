Desde escasez de agua hasta enfermedades: cambio climático desafía la industria del cacao en Puerto Rico

En Puerto Rico, la industria ha logrado reconocimiento internacional en apenas poco más de una década desde que comenzó a organizarse, colocándose entre los mejores 50 del mundo en tres ediciones consecutivas (2019, 2021 y 2023) de la prestigiosa competencia “Cacao of Excellence” .

“De no haber fincas comerciales (para 2011), ahora hay documentadas más de 50, pero no documentadas, entendemos que hay muchísimas más. El tamaño de estas parcelas varía significativamente, tenemos personas que tienen cinco o seis árboles en su casita, hasta otros que dicen tener 10 y 15 o más cuerdas sembradas de este cultivo. Todavía falta mucha educación para que sea cada vez mejor, pero lo que es importante de resaltar son los logros que se han tenido al momento. Logros históricos, tremendos, en una industria que no lleva tanto tiempo”, aseveró Medina Rodríguez.