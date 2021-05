El conocimiento general de los puertorriqueños sobre el cambio climático apenas aumentó tras el paso del huracán María, en 2017, pese a que la ocurrencia de ciclones tropicales cada vez más intensos es uno de los efectos atribuibles a este desafío global, reveló un reciente estudio.

A causa del poderoso ciclón, sin embargo, los boricuas sí ampliaron su confianza en la comunidad científica y las organizaciones ambientales sin fines de lucro para atender y solucionar la crisis climática, al tiempo que repudiaron la respuesta del gobierno a la emergencia.

El estudio, titulado “Perceptions of Climate Change in Puerto Rico before and after Hurricane Maria”, fue publicado el pasado 27 de abril en el American Journal of Climate Change. El climatólogo e investigador principal, Rafael Méndez Tejeda, explicó que la intención fue darle continuidad a una primera investigación, realizada en 2015, que abordó la percepción pública sobre el cambio climático en el contexto de la crisis económica.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, se encontró que el 43% de los puertorriqueños tenía conocimiento general del cambio climático, definido por la Organización de las Naciones Unidas como la variabilidad en el clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variación natural observada durante períodos comparables.

Ahora, la cifra subió de 43% a 62%, es decir, un “pequeño aumento” de 19%, resaltó Méndez Tejeda.

“Luego de haber pasado por una sequía fuerte, en 2015, y otra más ligera, en 2016, vino María, en 2017, y nos destruyó. Esperábamos que hubiera un cambio significativo en la percepción de los impactos del cambio climático, pero resulta que no fue así”, dijo el también director del Laboratorio de Investigación en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.

Explicó que el estudio consistió en la realización de 1,005 encuestas directas a mayores de 21 años, a lo largo y ancho de la isla, antes y después de María. Las personas participaron voluntariamente y ninguna recibió compensación.

A los encuestados, se les preguntó, por ejemplo, si el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales en Puerto Rico y si los fenómenos extremos atribuibles a este –incendios forestales, sequías, ciclones tropicales, inundaciones y olas de calor– tienen un impacto significativo.

“La respuesta a ambas preguntas fueron muy poco diferentes antes y después del huracán María. Los aumentos no fueron como esperábamos”, reiteró.

Para Méndez Tejeda, es “interesante” que los encuestados, a pesar de haber sido impactados por un fenómeno meteorológico extremo, no mostraron “preocupación significativa” por ello.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el estudio reveló que, debido al pobre manejo de la emergencia por parte del gobierno –incluyendo las muertes–, los boricuas ahora confían más en la comunidad científica y las organizaciones ambientales sin fines de lucro para combatir los efectos del cambio climático. “El aumento en la confianza, tanto en los científicos como en las entidades, fue de alrededor de 18%. El gobierno, en cambio, salió muy mal parado en el estudio”, dijo.

“La gente entiende, de hecho, que las actuaciones del gobierno estatal y federal tuvieron mayor influencia en el número de muertes, en vez del fenómeno como tal. Las muertes relacionadas con María fueron más por manejo que por impacto directo y, por lo tanto, las personas perdieron mucha confianza en la palabra del gobierno”, agregó el climatólogo.

En la misma línea, el 85% de los participantes opinó que la política pública sobre el cambio climático debe ser dirigida por el estado. Sin embargo, pusieron en duda la capacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal parar lograr ese cometido. Después del huracán María, las personas deben asumir mayor responsabilidad individual frente al cambio climático, añadieron los encuestados.

“Estos resultados demuestran que hay que seguir insistiendo en educar, pero hay que hacer unos cambios, porque no estamos llegando de la manera que deberíamos llegar. En Puerto Rico, se habla de cambio climático hace muchos años ya, pero las personas no lo visualizan. Tenemos que movernos a explicarlo de una forma en que las personas vean más los impactos”, indicó Méndez Tejeda.

Afirmó que, en esa labor educativa, los medios de comunicación y la empresa privada deben asumir un rol protagónico, en vez de depender exclusivamente de lo que haga el estado. También, dijo, “hay que tener cuidado de que, en lugar de educar, lo que se haga sea alarmar”.