Cargada agenda

“Entendemos que ellos tienen que tener esa información. No hay manera que no (la tengan), porque si un director cierra una escuela, tiene que informarlo al Departamento, no puede cerrarla y no rendir un informe. Tiene que haber un documento, pero el Departamento se ha negado a hacerlo público”, dijo Cintrón Moscoso, adelantando que, entre las alternativas, figura impulsar enmiendas a la ley orgánica de la agencia para hacer obligatorio el reporte, a partir del requisito de que los alumnos cumplan con un mínimo de 180 días lectivos al año.