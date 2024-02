¿Huracanes categoría 6? Estudio propone un nuevo nivel para los vientos más intensos

“Es una escala que se crea para, precisamente, comunicar el riesgo de vientos, no para comunicar el riesgo de agua (precipitación), marejadas ciclónicas ni inundaciones . Esas métricas son diferentes . La gran parte de las muertes no ocurre por el viento, (sino) debido al agua, a la marejada ciclónica o las inundaciones. Casi el 50% de las personas mueren por marejadas ciclónicas, y un 8%, por el viento”, sostuvo la meteoróloga Ada Monzón , integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc), creado por la Ley 33-2019 .

El estudio “The growing inadequacy of an open-ended Saffir–Simpson hurricane wind scale in a warming world”, publicado en una revista de la Academia Nacional de Ciencias en pasados días, propuso limitar la categoría 5 a los huracanes que registran vientos sostenidos de 157 a 191 millas por hora (mph). Según el método propuesto, los huracanes que alcancen las 192 mph se ubicarían bajo la nueva categoría 6.