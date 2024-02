Nueva directora de la Organización Meteorológica Mundial advierte que ritmo del cambio climático está acelerando

En su primera entrevista desde que asumió el cargo el mes pasado, Saulo, que es argentina, comentó a The Associated Press que a pesar de que su agencia dijo el año pasado que la Tierra estaba 2,66 grados Fahrenheit sobre los niveles preindustriales, el mundo “debe seguir con su ambición de intentar no alcanzar 2,7 grados Fahrenheit a más largo plazo, no sólo en un año. “Tenemos una tendencia que es muy preocupante. La tendencia es muy clara”.