Conservan el hábitat de la cotorra puertorriqueña con la siembra de 20,000 árboles nativos

A principios de 2023, el DRNA liberó 17 cotorras puertorriqueñas ( Amazona vittata ) en el Bosque Estatal de Río Abajo, ubicado entre Utuado y Arecibo, lo que aumentó la población del ave en estado silvestre en esta área natural protegida a entre 210 y 230 individuos, unos niveles no vistos en 69 años.

“Un compromiso” de los participantes

Los participantes firmaron un acuerdo de colaboración, con el que se comprometieron a mantener los árboles sembrados . Empero, no hay una penalidad si los propietarios no cumplen con lo establecido en el documento.

“Es, más bien, un compromiso de la persona, que se compromete a no cortarlo y se compromete a mantenerlo. Pero no se establece una penalidad. No es lo que buscamos; lo que buscamos es que la gente se sienta parte de algo y sienta que es importante”, destacó Viqueira.