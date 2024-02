El DRNA dice que no hay manera segura de recuperar la carcasa de la ballena divisada en aguas de Desecheo

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tiene una manera segura de recuperar la carcasa de una ballena jorobada que fue encontrada, el domingo, flotando y a la deriva al sureste del islote de Desecheo.

Al momento, el DRNA no cuenta con una teoría de qué pudo haberle ocurrido a la ballena, aunque Rodríguez Ferrer enumeró algunos escenarios.

“Por las fotos y vídeo, como ya estaba bastante descompuesto y le faltaba mucha de la piel y la grasa que se la habían llevado ya los tiburones, pues no podemos ver si habría impactos o si se enredó en algo. En el vídeo no se ve ninguna soga o alguna red que tenga en la cola así que eso lo podemos descartar. Animales grandes como ballenas jorobadas pueden ser impactadas por cargueros, por cruceros, se pueden enredar en artefactos de pesca, también se enredan en basura marina y no pueden salir a respirar y se ahogan. Puede ser también por ataques de otros animales, como las orcas”, expuso la bióloga.