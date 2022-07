La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc) un sobrante de $809,000 correspondiente a fondos no utilizados el pasado año fiscal y que el grupo interesaba consumir durante el año fiscal recién iniciado.

Por lo tanto, el presupuesto aprobado para el Ceacc fue de $1.2 millones, la misma cantidad del año 2021-2022 y que no fue gastada en su totalidad.

Mediante carta, la JSF notificó sobre la denegatoria y argumentó que, aunque reconocía “la necesidad del uso” de los $809,000, los fondos no cualificaban para una prórroga más allá del 30 de junio, según la resolución de presupuesto. El Ceacc, por medio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), peticionó el sobrante “para cubrir servicios profesionales y comprados”.

“Recomendamos a la agencia (DRNA) que utilice los fondos asignados ($1.2 millones) para realizar los estudios ambientales necesarios de manera oportuna en el año fiscal 2023″, expresó la JSF en la carta, firmada por su asesor legal general, Jaime A. El Kouri.

En reacción, la secretaria interina del DRNA y presidenta del Ceacc, Anaís Rodríguez, admitió que la decisión de la JSF la sorprendió, porque “se necesitan los fondos y la petición era justificada”.

“Entendemos que lo que pudo haber ocurrido en el pasado no era razón (para la denegatoria). (El sobrante) no significa que el dinero no se necesitaba, sino que no se usó a tiempo por otras razones”, dijo, al mencionar, por ejemplo, que el Ceacc –creado por la Ley 33-2019– tuvo problemas con la contratación de servicios profesionales y consultivos especializados en áreas técnicas.

Debido a que el presupuesto del nuevo año fiscal “ya está asignado”, cualquier redistribución o uso no contemplado para asistir al Ceacc deberá ser aprobado por la JSF, indicó Rodríguez.

“El Comité tiene en su agenda múltiples proyectos para este año fiscal. Ya está estructuralmente más robusto y, precisamente por eso, entendíamos que la petición (del sobrante) era justificada, aparte de que iba cónsona con la política pública de buscar medidas de mitigación contra el cambio climático. Vamos a trabajar responsablemente con el dinero asignado, pero que no haya duda de que, si para lograr los objetivos que el Comité tiene en agenda se necesitan más fondos, vamos a solicitarlos nuevamente”, afirmó.

La principal tarea del Ceacc es la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico, cuya entrega está prevista para el verano de 2023.