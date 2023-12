La accidentada transición energética en la que Puerto Rico se ha embarcado en los pasados años no se distancia del escenario que se experimenta a escala global, como ha quedado evidenciado en los debates y negociaciones que surgieron en pasados días en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sede de la COP 28, la principal cumbre climática en la esfera mundial.

“Si estás teniendo un gobierno donde estás planificando de aquí a 30 años con el mal llamado gas natural o gas metano, estás creando una infraestructura que va a estar por décadas siendo dependiente de combustibles fósiles. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, cuestionó Ramón Cruz Díaz, expresidente del Sierra Club.

“Estás trayendo, antes de crear el plan, una tecnología que nos está encadenando”, reclamó uno de los puertorriqueños que participó, en calidad de observador, en los eventos y negociaciones que se escenificaron en Dubái, capital de EAU, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.

Por su parte, Mónica Flores, de la organización Climate Trace PR y otra de los boricuas presentes en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), añadió que “en eso estamos bien parecidos (a otros países)”.

Isatis Cintrón, fundadora de Climate Trace PR, destacó que el “mejor escenario” producto de este tipo de encuentros internacionales sería un acuerdo para un “phase-out” (eliminación paulatina) definido del uso de combustibles fósiles para generar energía.

De izquierda a derecha: Ramón Cruz Díaz, expresidente del Sierra Club; Ariam Torres Cordero, de Urbana Planifica; Isatis Cintrón y Mónica Flores, ambas de Climate Trace PR. (Suministrada)

A nivel mundial, de acuerdo con organizaciones como la Agencia Internacional de Energía, los principales combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas natural– continúan siendo la fuente para cerca del 80% de la generación eléctrica. En Puerto Rico, incluso ante el avance en la instalación de sistemas solares a nivel residencial, los combustibles fósiles siguen representando más del 95% de la cartera energética.

En Estados Unidos, una de las potencias industrializadas, la quema de combustibles fósiles es responsable del 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Instituto de Estudios de Ambiente y Energía.

A la conclusión de la cumbre, Prensa Asociada reportó que el acuerdo logrado representó la primera vez que se obtiene un compromiso de todas las partes negociadoras para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, “de una forma justa, ordenada y equitativa”, si bien críticos del pacto señalaron que el lenguaje seguía siendo más débil de lo que significaría un “phase-out”.

“Por nuestro status colonial, definitivamente, se nos invisibiliza dentro de estas negociaciones. Creo que la presencia de Puerto Rico aquí, como nación, podría ayudar muchísimo a aprender de nuestros pares a ver cómo están llevando la acción climática, atemperada a la realidad tropical e isleña. Aquí, hay un montón de intercambio de ideas”, acentuó Cintrón, haciéndose eco del planteamiento que destaca la vulnerabilidad de territorios que, como Puerto Rico, sufren grandemente los efectos del cambio climático, pese a contribuir mínimamente a fenómenos como el calentamiento global.

La oposición a acordar metas agresivas contra la energía fósil, puntualizó la activista, sigue contando con actores importantes internacionalmente. EAU, como país sede, es uno de los principales exportadores de petróleo y Azerbaiyán, otro jugador clave en el mercado, se perfila como el anfitrión de la COP 29 el año entrante. Los países organizadores ostentan gran influencia sobre la agenda que se discute en las cumbres.

“Hay un reclamo principalmente de América Latina, la región africana y Asia, e incluso Oceanía e islas en las áreas nórdicas, que están abogando por que no se mueva a gas, porque se habla de (eliminar) el carbón y el petróleo, pero entonces hay países con estas grandes ideas de exportar gas, explorando zonas oceánicas y metiéndose en territorios que no habían tocado con la misma necesidad. Esa explotación nos obliga a depender de eso. Seríamos, sin quererlo, responsables de esa explotación también”, advirtió Flores, en entrevista con El Nuevo Día.

Consecuencias de la falta de representación

Entre los puntos discutidos en la COP 28, figuró la creación de un fondo global que beneficiaría a países que sufran desastres naturales mayores vinculados a efectos del cambio climático.

“Van a haber un montón de críticas, de que nunca va a ser suficiente y lo hemos visto en Puerto Rico con el ejemplo de (el huracán) María. ¿Cuánto realmente es suficiente? ¿Cuántos son los costos de los daños que se pueden usar para remediar?”, señaló Cruz Díaz, un exintegrante de la Junta de Calidad Ambiental, ahora adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Imagínate eso a nivel mundial, que en un año puede haber 15 catástrofes asociadas con el cambio climático y qué va a contar como eso. Si lo vemos en un país bastante institucionalizado como Estados Unidos, que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) es un desastre, y se ven todos los casos de malversación o corrupción en cuanto a quién tiene los contratos, imagínense un fondo que tiene que ser negociado (internacionalmente). Pero el hecho de que vimos un fondo que se va a institucionalizar es ya un logro”, agregó el líder ambientalista.

El fondo para la compensación de pérdidas y daños, paralelamente, es uno los ejemplos que ilustra las consecuencias de la particular condición política de Puerto Rico, opinó Cintrón.

“Puerto Rico no se beneficiaría de este fondo porque va dirigido a países reconocidos. No nos podemos beneficiar, pero tenemos una realidad de pérdidas y daños. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que, cuando hablamos de justicia climática global, metamos a nuestras islas y territorios no soberanos que se ven afectados por el cambio climático?”, inquirió Cintrón.

La desventaja que supone el status colonial se refleja incluso en el acceso que tienen los observadores puertorriqueños a los eventos del COP. Por Puerto Rico considerarse parte de Estados Unidos, los participantes boricuas “compiten” con la contraparte estadounidense.

“Como somos de Estados Unidos, es más difícil. Cuando uno se pone a ver funcionarios de Naciones Unidas, es mucho más fácil si uno viene a ser del sur global porque, en parte, hay mucha menos competencia, mientras que, de Estados Unidos y Europa, vienen muchísimas más organizaciones”, comentó Cruz Díaz.

