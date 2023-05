Arecibo - Una residencia parcialmente sepultada por arena a pasos de la playa Hallows, en el barrio Islote de Arecibo, es el ejemplo más reciente de las manifestaciones del cambio climático, la inacción gubernamental y, por ende, los riesgos a los que se exponen las poblaciones que residen en el litoral.

Así lo planteó la oceanógrafa y geóloga profesional, Maritza Barreto, quien compartió el suceso en su cuenta de Facebook y explicó a El Nuevo Día que el evento demuestra que la alteración que experimentará la geomorfología costera alrededor de la isla ya no se debe apreciar como algo a futuro, sino como cambios que están ocurriendo en el presente.

“Lo que estamos viendo con esto no es que no haya sucedido antes, sino que la magnitud del evento es extrema, que es mucho más importante. Yo creo que esto es parte no solamente por las manifestaciones del cambio climático, sino también la ‘no acción’ en décadas pasadas”, consideró la también directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR).

En sus expresiones, aludió a que los cambios en las playas vía erosión o con la migración de la línea de costa tierra adentro tras el paso del huracán María, debido al aumento en el nivel del mar, pueden exacerbar la pérdida de arena (erosión) en múltiples sectores, al tiempo en que otras ganen arena (acreción) en exceso.

“Yo personalmente no lo había visto (la sepultura de una propiedad debido a depósitos de arena), pero no me sorprendería que hubiera más casos (similares), porque en esta zona ya se había identificado un problema de erosión, especialmente, en pueblos como Aguadilla, Arecibo y Loíza”, apuntó la doctora.

Su planteamiento coincide con lo ocurrido en esta residencia, que si bien la arena antes se acercaba a sus predios, nunca quedó sepultada como ocurre gradualmente desde el paso del ciclón, en septiembre de 2017. En entrevista con este medio, las personas encargadas de cuidar la propiedad indicaron que la casa pertenece a un matrimonio estadounidense.

“Desde (el huracán) María para acá no podemos vivir la casa. (La arena entró) poco a poco, pero como no nos han dejado sacar la arena, sigue entrando”, señaló José Valle Molina, quien junto a su padre, Ismael Valle Reyes, busca cómo contener que la estructura quede enterrada. “Al principio, intentamos usar palas para mover la arena, pero no se puede así”.

El Nuevo Día acudió al lugar y divisó cómo la estructura de dos niveles y que fue construida antes del 1960, tiene menos de la mitad de su estructura al aire libre, pues el resto ya está arropado por arena. Los cuidadores de la casa estimaron en más de un metro de arena “la montaña que la cubre”.

Valle Molina aseguró que la propiedad tiene sus cuentas de utilidades y de contribuciones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) “al día”, pese a que no es habitable.

“Nosotros hemos ido a buscar ayuda y llevamos ya más de cinco a seis años, pero no nos han brindado ayuda. Nosotros no queremos sacar la arena, sino moverla hacia el lado o hacia arriba, a la duna de arena, porque esto aquí no es una duna”, alegó mientras mostraba a este diario notas y papeles de gestiones que han realizado con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), en busca de asistencia.

Este periódico solicitó una entrevista con la secretaria de dicha agencia, Anaís Rodríguez Vega, pero, al momento de publicación, el contacto no había sido posible.

“Aquí me crié y nací en el 72. Esta residencia tiene como más de 40 a 50 años y nunca habíamos visto algo así. La playa nunca se ha acercado tanto a nosotros. A veces se retira y vemos las rocas y luego regresa, pero nunca se ha acercado tanto. Lo que hizo (el huracán) María es que con el viento fuerte movió toda esa arena para acá y el viento la ha seguido arrastrando”, describió Valle Molina.

Alcalde pide colaboración del DRNA

Reconociendo que es una “realidad ineludible”, el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, afirmó que lo que ocurre en la residencia administrada por la familia Valle Molina es una de varias situaciones que atraviesa el pueblo que dirige debido a la erosión costera.

En declaraciones escritas, aseguró a El Nuevo Día que llevará el reclamo ante Rodríguez Vega en una reunión programada para “los próximos días” y aseguró que su administración está disponible para “aunar esfuerzos para estos fines”.

“Nuestra administración, consciente de esta situación y enmarcado en los poderes conferidos al amparo del Código Municipal, inició diálogos con diferentes agencias federales y estatales para identificar alternativas que contribuyan a minimizar esta situación. Actualmente, el personal municipal se encuentra inmerso en uno de los proyectos más grandes de todo Puerto Rico que maneja la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) relacionado con la erosión costera”, apuntó el funcionario.

“Hago un llamado a la secretaria del DRNA para que visite el área e informe los planes a corto y largo plazo para atender esta situación”, agregó.

Imagen de la residencia antes de ser arropada por la tierra de la playa Hallows en el barrio Islote de Arecibo. (Suministrada)

“Hay que hablar del tema”

Barreto señaló que conocer el comportamiento de la línea del agua que forma la playa es fundamental, debido a que permitiría el diseño de planes de trabajo y protocolos para atender lo que denominó como “justicia climática”.

Definió el término de “justicia climática” como el proceso en el que se busca un balance entre garantizar la protección de los recursos naturales al tiempo en que se preserve la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos, enmarcado en el contexto de los efectos del cambio climático.

“Son temas bien difíciles de hablar, pero hay una realidad. La protección de los recursos como las mitigaciones de las dunas y playas, especialmente cuando han sido impactadas, es un asunto de ganar tiempo, pero llegará un momento en que con el aumento en el nivel del mar -que no va a detenerse- tendremos que tomar decisiones difíciles, pero hay que hacerlo con humanidad y con la participación de la gente impactada”, manifestó la experta.

Resaltó, por ejemplo, que la extracción o remoción de arena en playas pudiera debilitar las dunas que garantizan la protección de la costa y minimizan la erosión costera, pero dichos impactos no siempre se registrarían en todas las costas, sino que deben ser evaluados de acuerdo a cada ecosistema.

“Cuando hablamos de buscar las soluciones, tenemos que mirar de una manera objetiva y humana, especialmente en casos donde procesos de hace décadas debían atenderse, pero no se atendieron. Pudo haber sido falta de visión, falta de fondos, o no había la consciencia que hay ahora...son muchas razones, pero la realidad es que no se actuó y ahora es posible que hayan comunidades que -sin decir que es este caso de Arecibo- dado la inacción, se verían expuestas a abandonar sus espacios, en los que por años residían”, puntualizó Barreto.