Máximos ganadores, activistas climáticos y embajadores de Puerto Rico.

Los tres jóvenes que representaron a los Boys & Girls Clubs de Puerto Rico en la National Advocacy and STEM Summit, en Washington D.C., adoptaron estos roles, entre otros, durante su estancia.

Cuando los organizadores de la cumbre invitaron a los Boys & Girls Clubs de Puerto Rico a participar en junio, quedaba muy poco tiempo para el comienzo del evento. Aracellys Soto, Sofía Flores y Joediel Reyes se enfrentaron al desafío de completar un currículo diseñado para seis meses en tres semanas y, al mismo tiempo, proponer una solución a un problema ambiental.

El equipo puso manos a la obra de inmediato. “Nos reunimos todos los días, los sábados, por la mañana, por la noche, por la tarde…”, dijo Flores, quien es miembro del Club en Aguas Buenas. El trabajo de los jóvenes fue reconocido al convertirse en los máximos ganadores del evento, obteniendo los premios de STEM, Diversidad, Equidad e Inclusión, y consejera (para la tutora del grupo, Keila Rodríguez).

PUBLICIDAD

Para su proyecto, el equipo escogió el tema de las reservas de agua de Puerto Rico, porque lo han experimentado a nivel personal debido a las sequías y el racionamiento de agua en años recientes.

Desde la izquierda, Aracellys Soto, Sofía Flores, Joediel Reyes y Keila Rodríguez. (Josian Bruno Gómez)

“A cada persona, nos ha afectado diferentemente el no tener agua”, dijo Soto, una joven de Isabela que describió al proyecto –titulado “Cambio climático: una amenaza para las reservas de agua de Puerto Rico”– como una manera de “hacer un llamado de concientizar y de incentivar acción”.

Según datos publicados el pasado jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 39.01% del país está bajo condiciones anormalmente secas y, de ese total, el 7.37% experimenta sequía moderada, concentrándose en la región noroeste. La mayoría de los embalses se encuentran en un nivel de “seguridad”, con excepción de Guajataca, que está en “observación”, de acuerdo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las lluvias recientes han ayudado a reducir las tasas de sequía, pero, como bien señalaron los jóvenes en su proyecto, el cambio climático continúa provocando temperaturas cada vez más altas, lo que pone en riesgo las reservas de agua.

Tres fases de acción

El equipo propuso tres fases de acción en su proyecto. A corto plazo, buscaron promover el dragado de los embalses, ya que algunos de ellos tienen una acumulación de sedimentos que los hace operar a menos de la mitad de su capacidad, señaló Reyes. “El dragado puede ayudar a que se llenen a su máximo potencial”, afirmó el estudiante de Carolina.

PUBLICIDAD

Los jóvenes visitaron los embalses de Guajataca, La Plata y Carraízo. El dragado del embalse de Carraízo está en marcha por parte de la AAA, pero ha recibido críticas debido a que se pretende restaurar solo un 38% de la capacidad perdida del embalse.

En la foto, Aracellys Soto. (Josian Bruno Gómez)

Para complementar sus esfuerzos a mediano plazo, el equipo recalcó la necesidad de implantar un currículo científico más enfocado en Puerto Rico en las escuelas. “Por lo menos en ciencia, siempre se habla de fuera del país”, dijo Flores. “La conservación del oso polar es importante, pero en Puerto Rico no hay glaciares”, agregó Soto.

“Necesitamos saber: ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque, si uno no sabe lo que está pasando a su alrededor, ¿cómo va a actuar conscientemente?”, cuestionó Reyes.

A largo plazo, los jóvenes propusieron un sistema de desalinización para convertir el agua del mar en agua potable. Identificaron que la estrategia ha sido efectiva en Aruba, Antigua y Barbuda, y consideraron que podría servir de reserva durante sequías extremas en Puerto Rico. Estudios realizados por la AAA han sugerido que esta opción no sería práctica para la isla debido a su alto costo –$61.6 millones al año solo en costos energéticos– y a su capacidad relativamente baja. Sin embargo, los jóvenes mantuvieron la esperanza de encontrar una manera de hacerlo asequible.

Lo que buscaron promover sobre todo con su proyecto fue una representación de la realidad climática de Puerto Rico, algo que lograron con mucho éxito. “Fue muy impresionante que nuestros compañeros estuvieran tan interesados en la situación de Puerto Rico, porque ellos no sabían mucho sobre nosotros”, dijo Reyes, explicando que el equipo enseñó a los demás participantes la historia del país, el impacto de las sequías y los huracanes, e incluso costumbres como decir “buen provecho”.

PUBLICIDAD

No solo compartieron sus conocimientos en la mesa de almuerzo, sino también en el propio Capitolio. “Después de visitar el Capitolio, hicimos una recapitulación con expertos en el cambio climático y ahí fue que yo personalmente me paré y hablé: ‘Mira, en Puerto Rico está pasando esto, aquí no hay representación de Puerto Rico, yo quiero dar a conocerla’”, dijo Soto. “Básicamente, cada actividad del itinerario yo aprovechaba y hablaba de la situación de Puerto Rico”.

En la foto, Sofía Flores y Joediel Reyes. (Josian Bruno Gómez)

Acción local

El compromiso de concienciación y cambio por parte de los jóvenes no se detuvo al regresar de Washington. Escribieron una carta explicando su proyecto al gobernador Pedro Pierluisi y están estableciendo conexiones con organizaciones locales para continuar sus esfuerzos.

“Ahora que llegamos del viaje, se nos están abriendo muchas puertas. Muchas personas nos están acercando que quieren conocer de nuestra labor, de lo que queremos hacer y creo que es superimportante que nos apoyen en este paso”, dijo Flores.

Los cambios propuestos por los jóvenes requieren la colaboración de individuos, organizaciones, y el gobierno para tener éxito. “Ellos hicieron todos los pasos del proyecto, no obstante, hay una gran responsabilidad que también el gobierno de involucrarse, haciendo búsquedas de estos fondos o, en el caso de tenerlos identificados, hacer uso responsable de los mismos”, dijo Rodríguez, la consejera del equipo.

El grupo espera “pasar la antorcha” a los jóvenes de los Boys & Girls Clubs que participarán en la cumbre el próximo año, animándolos a seguir trabajando el tema de la protección de reservas de agua en el país.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.