Si esta semana escucha más fuerte el melodioso canto del jilguero, seguramente se debe a que está celebrando su designación como la decimonovena ave endémica de Puerto Rico.

La Sociedad Estadounidense de Ornitología hizo la designación el pasado martes, con base a más de 10 estudios hechos desde 1889 sobre el ave. Su reporte divide lo que antes se reconoció como una especie, el jilguero antillano, en tres: el jilguero de La Española, el jilguero de las Antillas Menores y el Jilguero de Puerto Rico.

Esta división es más que un simple cambio de nombre. “El que tengamos una especie distintiva o única para Puerto Rico nos ayuda a seguir los trabajos de conservación de nuestro patrimonio natural”, dijo Emilio Font, director de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI).

Escucha el canto:

“Actualmente, hay una preocupación sobre la distribución y abundancia de esta especie. Ser endémica ahora ayuda a que se identifiquen fondos para tener un estimado claro del tamaño de la población de la especie y su distribución”, agregó en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque no se sabe exactamente cuántos jilgueros hay en Puerto Rico, han sido extensivamente documentados, tanto por ornitólogos profesionales como por observadores de aves. Viven en lo alto de las copas de los árboles en los bosques tropicales, incluyendo los estatales de Maricao y Guánica, además de El Yunque (nacional), entre otros. Se alimentan de las frutas rojas y blancas del muérdago (planta semiparásita que absorbe agua de los árboles que invade). Son reconocibles por su cabeza azul claro, su barriga amarillo brillante y su cantar rápido que mezcla silbados y píos tintineantes.

Fue, justamente, sus colores distintivos lo que provocó la división de la especie en tres. Los investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana que propusieron oficialmente la división, en 2023, señalaron que el jilguero de Puerto Rico tiene una barriga amarilla, mientras que el de La Española la tiene más anaranjada y el jilguero de las Antillas Menores, verde. Destacaron, también, que el Jilguero de Puerto Rico tiene una cola más corta que las otras dos especies.

El nombre científico de la especie es Chlorophonia sclateri. Chlorophonia combina la palabra griega khlōros, que significa verde, con el nombre del género euphonia, que significa sonido dulce en griego. Sclateri se refiere al zoólogo británico que la observó por primera vez, Philip Sclater.

En totalidad, su nombre se refiere al canto “dulce y sutil” del jilguero, lo cual ha sido influyente en la cultura y la música puertorriqueñas.

“El jilguero es parte de nuestro folclore”, dijo Font. “Es un canto melodioso… nuestros jíbaros en su música atribuyen esa melodía a la sabiduría y el amor divino”.

El jilguero es la segunda ave reconocida como endémica de Puerto Rico en menos de un año, siguiendo al zumbador dorado de Puerto Rico, que recibió la designación en agosto de 2022. Ambas están clasificadas como “preocupación menor” en La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Aun así, Font advirtió que la deforestación y la fragmentación de los bosques amenazan su hábitat. “El jilguero, a diferencia del zumbador dorado, es un ave que es de zonas boscosas. No tolera el impacto de la actividad humana”, explicó.

Recalcó, por último, la importancia de proyectos como la campaña de la organización sin fines de lucro Para La Naturaleza dirigida a proteger el 33% de las tierras de alto valor ecológico para conservar la biodiversidad y asegurar que las especies endémicas no desaparezcan.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.