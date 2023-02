Desde sus 4 años, Wilbert Ruperto Hernández comenzó a soñar con el espacio y llegar algún día a trabajar en una plataforma como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Tras años utilizando la fórmula de la perseverancia y la dedicación, hoy puede decir que está a punto materializar uno de sus más anhelados sueños: ser parte del grupo de ingenieros espaciales en la NASA.

En entrevista con El Nuevo Día, Ruperto Hernández contó que cuando era pequeño vivía al lado de la casa de sus abuelos. “Allí había muchas enciclopedias, libros, textos que yo empezaba a leer y aunque no sabía mucho qué significaban algunas cosas, me cautivó mucho lo que era la exploración espacial”, relató el joven de 23 años.

Wilbert Ruperto Hernández tiene 23 años actualmente estudia en el RUM. (Suministrada)

Aunque en cierto punto de su adolescencia, admitió que se desenfocó un poco de su misión por los distractores típicos de esa edad, aseguró que desde 2015 ha sido consistente participando en proyectos, iniciativas en el área de la astronomía y el espacio.

El joven, quien se encuentra en su último semestre de estudios del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), explicó que sus funciones en la NASA como ingeniero aeroespacial serán: “Ayudar a diseñar, analizar y proponer misiones especiales robóticas o tripuladas, ya sea a Marte o a la Luna en los próximos años”.

Destacó que es un trabajo que asumirá con mucha responsabilidad y compromiso porque se debe a gente que le admiran, le celebran y le apoyan en sus sueños.

“Mis mentores, mi familia, principalmente mis padres y mis amigos me recuerdan que estoy haciendo esto para mí, pero que también hay mucha gente que ven lo que estoy haciendo y que sienten parte de mi trayectoria. Eso me da mucha responsabilidad para hacerlo mejor y no quitarme”, puntualizó el mayagüezano.

La perseverancia es la clave

Para Ruperto Hernández, quien es egresado del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), servir de inspiración para otros jóvenes es una de sus misiones como profesional.

A lo largo de su vida, ha tomado la perseverancia y las buenas relaciones como los aspectos más importantes al momento de cumplir sueños y ambiciones profesionales.

“Sea en lo que sea, siempre relaciónate con expertos de tu área y relacionados al campo para que puedas nutrirte de conocimiento y al mismo tiempo que haces eso puedas conocer a otras personas para que aprendas de ellos y puedas también enseñarles”, añadió.

Por otro lado, reconoció que las carreras en las ciencias son enriquecedoras, pero a la vez difíciles y desafiantes por la escasez de oportunidades, el nivel de competitividad y la responsabilidad que requieren. “A veces no parece que está rindiendo frutos el esfuerzo, pero no puedes quitarte, hay que seguir adelante”, señaló.

El camino hacia la NASA

Participar en competencias, internados y darse a conocer en sus años como estudiante dentro del campo le sirvió de oportunidad para poder obtener el empleo como ingeniero espacial que aspiraba.

No obstante, no fue algo que pasó de primera oportunidad, el camino lo llevó a tener que ser persistente; el tercer intento fue la vencida.

“En enero, ellos (la NASA), me enviaron un correo electrónico. Tenemos esta posición, queremos que solicites y en unas tres semanas ya me habían entrevistado y me escogieron para la posición de ingeniero aeroespacial”, recordó el joven científico, destacando que en sus primeros intentos el no haber terminado los estudios aún no le había permitido avanzar.

En esta ocasión, aunque en unos tres meses completará su bachillerato, le dieron la oportunidad y tan pronto obtenga el grado entre mayo y junio de este año, iniciará sus funciones.

Orgulloso de ser puertorriqueño

Aunque tiene mucha inspiración de parte de científicos internacionales y colegas de su área que le han guiado a donde está, aseguró que a cualquier lugar que va siempre busca a los puertorriqueños.

Para Ruperto Hernández, Joseph Acabá es uno de sus modelos a seguir y con quien tuvo la oportunidad de coincidir en uno de sus internados en NASA. “Fue algo bien lindo saber que estaba donde trabaja uno de mis héroes”, subrayó.

Además, dijo que otros puertorriqueños que son científicos planetarios como Luisa Fernanda Zambrano Marín y Edgar Rivera Valentín, le sirven de inspiración para su carrera.

“Son muchos mentores que son ingenieros y científicos que me han guiado a donde estoy y que en realidad me han ayudado a desarrollar mi carrera”, admitió.

Con la mirada puesta en el espacio

El estudiante de ingeniería mecánica mencionó que, aunque a corto plazo quiere aportar a diseñar misiones espaciales, nunca saca de su foco su meta principal: ser astronauta.

Asimismo, insistió que no tiene la mirada puesta solo en ir a la Luna, también podría ir a Marte o a donde lo envíen. “Lo importante es salir de la Tierra, es algo que lo pienso y lo sueño todos los días”.

Wilbert contó que pequeño vivía al lado de casa de sus abuelos. Su abuelo tenía enciclopedias y libros que él leía y de ahí cautivó su amor por el espacio.

Para quienes tienen sus mismos anhelos, los invitó a “no desistir de sus sueños, trabajar la cosas y desearlas con todo el corazón más adelante hace que se materialicen”. Ruperto Hernández invitó a los jóvenes a “creer, perseverar y sacrificarse”.

“Todo lo que he hecho y he dejado de hacer, todos mis sacrificios y experiencias han sido para formarme como ingeniero aeroespacial, pero también para formarme como una persona multifacética que tenga las habilidades que se buscan para una persona que quiere ser astronauta”, concluyó.