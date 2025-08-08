Cuándo y cómo observar las Perseidas 2025, la lluvia de meteoros más esperada del año

Washington - La lluvia de meteoros más deslumbrante del verano, las Perseidas, alcanzará su punto máximo pronto.

Este año, una luna brillante amortiguará la visión en el momento de su punto máximo la madrugada del miércoles, por lo que algunos expertos recomiendan esperar una semana para vislumbrar estrellas fugaces contra un cielo más oscuro.

Las Perseidas “son una lluvia de meteoros increíble”, dijo Thaddeus LaCoursiere, coordinador del programa del planetario en el Bell Museum en St. Paul, Minnesota.

Bajo cielos oscuros sin luna, las Perseidas pueden producir entre 60 y 100 meteoros por hora, dijo. Dado que la luna estará alrededor del 84% llena durante el pico, los observadores del cielo podrían esperar entre 10 y 20 meteoros por hora, según la American Meteor Society.

“Este año, en realidad, recomiendo que la gente salga un poco más tarde”, aproximadamente una semana después del pico, cuando la luna no esté tan brillante, dijo LaCoursiere.

La visualización de las Perseidas dura hasta el 23 de agosto.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

A medida que la Tierra orbita alrededor del sol, varias veces al año pasa a través de los escombros que dejan los cometas que pasan y, a veces, los asteroides.

La fuente de las Perseidas son los escombros del cometa 109P/Swift-Tuttle.

Cuando estas rocas espaciales de rápido movimiento entran en la atmósfera de la Tierra, los escombros encuentran una nueva resistencia del aire y se calientan mucho, y finalmente se queman.

A veces, el aire circundante brilla brevemente, dejando una cola de fuego: el final de una “estrella fugaz”.

No necesita equipo especial para ver las diversas lluvias de meteoros que destellan anualmente, solo un lugar alejado de las luces de la ciudad.

¿Cómo ver una lluvia de meteoros?

El mejor momento para observar una lluvia de meteoros es en las primeras horas antes del amanecer, cuando la luna está baja en el cielo.

Las fuentes de luz que compiten, como una luna brillante o un brillo artificial, son los principales obstáculos para una visión clara de los meteoros. Las noches sin nubes cuando la luna mengua más pequeña son oportunidades óptimas de observación.

Y sigue mirando hacia arriba, no hacia abajo. Sus ojos estarán mejor adaptados para detectar estrellas fugaces si no está revisando su teléfono.

¿Cuándo es la próxima lluvia de meteoros?

La próxima lluvia de meteoros importante, las Oriónidas, alcanza su punto máximo a fines de octubre.