“Es una oportunidad para la educación”: el eclipse solar parcial reúne a decenas de personas en la UPR de Río Piedras

El calor no detuvo a estudiantes y profesores del Círculo Astrofísico de Puerto Rico, quienes a la 1:00 p.m. ya habían desplegado, en las inmediaciones del primer centro docente del país, telescopios, proyectores y gafas solares que les permitirían avistar un evento que muchos describieron como extraordinario.

“Aunque nosotros no tenemos la perspectiva correcta para que se tape por completo (el Sol), hay que aprovechar todas las oportunidades. Así que estamos aquí para que las personas puedan apreciar este eclipse parcial” , expresó la doctora Carmen Pantoja , profesora del Departamento de Física, a El Nuevo Día .

Cerca de las 2:39 p.m., comenzó a avistarse el eclipse y, aunque en ocasiones cierta nubosidad ocultaba el Sol, los estudiantes, adultos y niños allí presentes no se vieron desanimados. Al contrario, se les escuchaba decir “ ¡míralo! míralo! Se está empezando a tapar” .

Con gafas específicamente designadas para este evento, pronto dirigieron sus miradas hacia el firmamento; mas no fueron los únicos cuya atención se centró en el astro, pues tres telescopios con filtros solares ya apuntaban hacia el cielo.

“Podemos acercarnos a personas que a lo mejor no tienen experiencia en astrofísica o no tienen experiencia en física como tal y podemos llevarle esto y enseñarle lo bonito que es. La idea es que todo el mundo aprenda, que todo el mundo logre disfrutarlo y que todo el mundo sepa de estas cosas, aunque este no sea su campo”, indicó a este medio.