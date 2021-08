CABO CAÑAVERAL, Florida.- Al menos, 65 estudiantes de la Escuela de Ingeniería del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana participaron en el desarrollo –desde los primeros prototipos hasta la construcción final– del satélite Puerto Rico CubeSat NanoRocks2 (PR-CuNaR2), que tendrá mañana, domingo, un segundo intento de lanzamiento al espacio, ya que el despegue de hoy fue pospuesto por mal tiempo.

El satélite boricua, que contribuirá al análisis de la formación y desarrollo de asteroides, planetas y estrellas jóvenes, fue un proyecto que inició casi como un sueño, en 2013. Cinco años después, cobró fuerza tras su selección en la Iniciativa de Lanzamiento de CubeSat de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), que provee para que instituciones académicas y sin fines de lucro lancen estos aparatos como parte de sus investigaciones o demostraciones tecnológicas en el espacio.

Para los seis alumnos que viajaron a esta ciudad para presenciar el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, se trata de la mejor recompensa a sus largas horas de investigación y estudio.

“Para mí, es bastante grande porque nunca imaginé estar aquí. Es una historia de uno en un millón, y estamos emocionados porque somos un paso en la historia para Puerto Rico en la exploración espacial”, resumió Xavier Álvarez Martínez, de 22 años, residente en Toa Baja y estudiante de ingeniería eléctrica.

Sujeto a las condiciones del tiempo, el PR-CuNaR2 está supuesto a partir mañana, a las 3:14 a.m., a bordo de la cápsula Dragon, que será propulsada, a su vez, por el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, como parte de una misión conjunta. El recorrido hasta la Estación Espacial Internacional duraría unas nueve horas.

Álvarez Martínez contó que trabajó en el diseño de los componentes eléctricos del satélite, junto al profesor Amílcar Colón Charris, investigador principal del proyecto, y el también estudiante Carlos Vergara Quiles. “Es un trabajo bastante difícil, porque es mucha prueba y error. Son componentes muy pequeños que, por cuestión de una pulgada, un centímetro o un milímetro, pueden no caer en el satélite”, detalló.

En la misma línea, Vergara Quiles, de 22 años y estudiante de ingeniería eléctrica, relató que se estrenó en el proyecto en 2019. Describió su experiencia como “muy importante”, y se mostró esperanzado en que le abrirá “muchas oportunidades en el área aeroespacial, en la que espero poder seguir trabajando”.

Residente en Bayamón, el joven se enfocó en el diseño y montaje de los “boards” (paneles) eléctricos del PR-CuNaR2. “Algo que la gente no sabe es cómo uno entra todos los componentes al satélite, y uno lo que hace es que los pone desde abajo. Adentro, hay unas cablerías pegadas en cada cara del satélite y, cuando uno entra todos los ‘boards’, hay que tener cuidado de no llevarse los cables enredados. Hay que tener mucha precisión”, destacó.

Se visualizan en el área

Por su parte, Ian Huertas Germán, de 23 años y estudiante de ingeniería mecánica, dijo que trabajó en el análisis estructural del satélite, así como en el diseño de los primeros prototipos de lo que iría en su interior.

En particular, el joven, quien vive en Bayamón, se centró en la parte donde están las micropartículas de acero inoxidable y silicio, que comenzarán a colisionar cuando estén en microgravedad. Estas colisiones ayudarán a entender mejor la formación de asteroides, planetas y estrellas.

“Ha sido una experiencia increíble y gigantesca… única, pues no se le da a todo el mundo. Espero obtener más oportunidades y ampliar mi carrera profesional. Me visualizo en esta área (aeroespacial) creando un futuro cohete, turbinas o cosas ahí. Al final del día, esa sería me meta”, afirmó.

Entretanto, Jesús Marrero Colón, de 23 años y estudiante de ingeniería de computadoras, fue el líder del área de software y laboró en el diseño del circuito de “toda la parte eléctrica” del satélite.

El satélite boricua contribuirá al análisis de la formación y desarrollo de asteroides, planetas y estrellas jóvenes. (Ram—n "Tonito" Zayas)

“Trabajé en la creación del código que se encargaría de controlar los componentes del satélite”, expresó el residente en Vega Baja, quien, al igual que sus compañeros, se visualiza trabajando en aeroespacial, porque “me enamoró”.

En el diseño “de lo que fuera computadora”, Marrero Colón trabajó junto al también alumno Wilhem Sánchez Rodríguez, de 21 años.

“Yo inicié la parte del ‘flight computer’ y, luego, la continuó otro compañero. Trabajé con la parte de la cámara para grabar (las colisiones de) las partículas. Luego, ese vídeo pasará por el ‘flight computer’ y, de ahí, al radio para transmitirlo. Hubo cambios con la computadora y algunos problemas de compatibilidad, pero todo eso es parte del proceso de prueba y error”, manifestó Sánchez Rodríguez, quien vive en Toa Baja.

Agregó que, en términos de oportunidades, la experiencia del PR-CuNaR2 “nos va a abrir las puertas para continuar trabajando en el campo aeroespacial o expandir horizontes a cosas nuevas”.

Superan obstáculos

Por último, Héctor González Rivera, de 22 años y estudiante de ingeniería mecánica, destacó que el desarrollo del satélite se logró “pese a múltiples retos”, particularmente el huracán María y sus secuelas.

“El profesor tuvo que hacer la propuesta en un ‘parking’ de una tienda (por falta de electricidad e internet) y, aun así, la aceptaron y empezamos a movernos. Luego, las reuniones con NASA y las demás entidades fueron virtuales, lo que hacía más difícil que pudiéramos explicar nuestro proyecto y nos entendieran. ¡Pero lo logramos!”, exclamó.

González Rivera, residente en Aibonito, se unió al proyecto en 2018 y trabajó en el diseño de los primeros prototipos del satélite y la base de la antena de comunicación. “Fue bastante trabajo… algo que jamás pensé hacer, pero que ha dado grandes frutos y pienso que seguiré en lo aeroespacial también”, aseveró.

Esta madrugada, tras la posposición del lanzamiento original pautado para las 3:37 a.m., Rincón Charris solo tuvo palabras de aliento: “Seguimos con la emoción. Lo siento como una práctica. Como quien dice, es una extensión de un poquito más (de tiempo) para vivir esta experiencia y mañana (hoy) esperemos que así se dé”.