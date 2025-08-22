Opinión
22 de agosto de 2025
81°bruma
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Misión secreta: lanzan un minitransbordador militar de Estados Unidos

El avión espacial no tripulado despegó de Cabo Cañaveral, Florida, para realizar experimentos clasificados en el espacio

22 de agosto de 2025 - 7:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del lanzamiento exitoso de minitransbordador militar desde Cabo Cañaveral.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral - Otro minitransbordador militar de Estados Unidos despegó el jueves por la noche para realizar experimentos clasificados en el espacio.

RELACIONADAS

Lanzado por SpaceX, el avión espacial sin nadie a bordo despegó de Cabo Cañaveral, Florida. Es el octavo vuelo de este tipo para los vehículos de prueba conocidos como X-37B. Este probará las comunicaciones láser y la navegación segura sin GPS, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Aún no está claro cuánto tiempo permanecerá en el aire el minitransbordador. El último X-37B dio la vuelta al mundo durante poco más de un año antes de regresar a la Tierra en marzo. Misiones anteriores han durado de meses a años.

Los aviones espaciales reutilizables fabricados por Boeing se lanzaron por primera vez en 2010 y miden 9 metros de largo con una envergadura de casi 4.5 metros.

Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin)La boricua formó parte de la tripulación en la misión NS-34 de la empresa Blue Origin. La meteoróloga tras salir de la cápsula de la misión NS-34, ondeó con orgullo la bandera de Puerto Rico.
1 / 10 | En imágenes: así fue el viaje al espacio de Deborah Martorell y la tripulación del NS-34 de Blue Origin. Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin) - Blue Origin

___

La escritora científica de AP, Adithi Ramakrishnan, contribuyó.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es el único responsable de todo el contenido.

Tags
Space XEstados UnidosBoeingBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
