Misión secreta: lanzan un minitransbordador militar de Estados Unidos
El avión espacial no tripulado despegó de Cabo Cañaveral, Florida, para realizar experimentos clasificados en el espacio
22 de agosto de 2025 - 7:01 AM
Cabo Cañaveral - Otro minitransbordador militar de Estados Unidos despegó el jueves por la noche para realizar experimentos clasificados en el espacio.
Lanzado por SpaceX, el avión espacial sin nadie a bordo despegó de Cabo Cañaveral, Florida. Es el octavo vuelo de este tipo para los vehículos de prueba conocidos como X-37B. Este probará las comunicaciones láser y la navegación segura sin GPS, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
Aún no está claro cuánto tiempo permanecerá en el aire el minitransbordador. El último X-37B dio la vuelta al mundo durante poco más de un año antes de regresar a la Tierra en marzo. Misiones anteriores han durado de meses a años.
Los aviones espaciales reutilizables fabricados por Boeing se lanzaron por primera vez en 2010 y miden 9 metros de largo con una envergadura de casi 4.5 metros.
