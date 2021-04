Debido a complicaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) pospuso hasta agosto el lanzamiento del satélite boricua PR-CuNaR2, que originalmente estaba pautado para el pasado 12 de marzo.

Ahora, el satélite –desarrollado por alumnos y un profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón– será enviado al espacio el 20 agosto, en la próxima misión conjunta de la NASA y la compañía SpaceX. Sujeto a las condiciones del tiempo, el lanzamiento se producirá desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete Falcon-9 de SpaceX, y el satélite irá en el interior de la cápsula Dragon.

El destino inicial del satélite, cuyo nombre oficial es Puerto Rico CubeSat NanoRocks-2, será la Estación Espacial Internacional. Desde allí, será ubicado en una órbita particular para estudiar la formación u origen de estrellas jóvenes y planetas en desarrollo. En dicha órbita, permanecerá entre uno y dos años, ya que la atmósfera de la Tierra lo atraerá por gravedad y se desintegrará una vez la atraviese.

“Con esto de la pandemia, la NASA no está trabajando todos los días como antes y aquí, en la universidad, los estudiantes no están presenciales y no pueden venir al laboratorio todos los días. Nos atrasamos en cuestión de unos reportes que teníamos que hacer y, luego, tuvimos un problema con la batería del satélite”, dijo el profesor de ingeniería mecánica y director del proyecto, Amílcar Rincón Charris.

Contó que, aunque el lanzamiento se movió para agosto, el equipo debe entregar el PR-CuNaR2, a finales de mayo, a la compañía Nanoracks, en Texas, donde le harán diversas pruebas, incluyendo de conexión eléctrica. Nanoracks, entonces, lo entregará a NASA y SpaceX para el lanzamiento.

“En el tiempo que falta para el lanzamiento, estamos en las pruebas finales de peso, materiales y vibraciones. Hay que colocar el satélite en una mesa que simula la vibración del cohete cuando sale hacia el espacio, y se verifica la integridad de los componentes para entregarlo totalmente listo”, explicó Rincón Charris, y añadió que se le hará una “limpieza con alcohol” y se le impregnará una sustancia (tipo “spray”) que “evita que se caliente demasiado”.

Sobre la batería, indicó que fue un “problema de certificación”, que obligó a pedir una nueva directamente con el fabricante en Sofía, capital de Bulgaria. “Pero ya resolvimos y la batería nueva está en camino a Puerto Rico”, afirmó.

El equipo de la Interamericana desarrolló el PR-CuNaR2 tras ser escogido por la NASA, en marzo de 2018, para participar de la CubeSat Launch Initiative, que provee para que instituciones académicas y sin fines de lucro lancen satélites como parte de sus investigaciones o demostraciones tecnológicas en el espacio.

Taladro lunar

Entretanto, Rincón Charris informó que otro equipo de estudiantes de ingeniería de la Interamericana en Bayamón, compuesto en su mayoría por mujeres, trabajó –el semestre pasado– en el diseño de un prototipo de taladro lunar, como parte de una nueva iniciativa de la NASA.

“Ahora, con la misión Artemis, que supone el regreso de la NASA a la Luna, se persigue el desarrollo de muchos robots para recolectar muestras de particulado lunar. Con el taladro, una de las cosas que perseguimos es total autonomía: que el astronauta lo pueda poner en el robot y que pueda perforar en una posición y colectar”, dijo.

Resaltó, sin embargo, que “lo más importante” del prototipo que se diseñó es que detecta el tipo de suelo que está perforando (hielo, roca, tierra sólida o suelta, por ejemplo). “La idea es que el taladro tenga un sistema inteligente de detección. ¿Cómo se hace? Aplicándole temperatura a la barrera y que se pueda calcular, con ecuaciones de termodinámica, qué es lo que se está perforando”, explicó.

Abigail Sánchez Marrero, de 24 años, es una de las siete mujeres en el equipo, del que también son parte tres varones, para un total de 10 integrantes. Destacó que, como parte del proyecto, se unieron estudiantes de todas las concentraciones de ingeniería: mecánica, industrial, eléctrica y computadoras.

“El deseo de este proyecto es resaltar a la mujer en la ingeniería y la ciencia. Como parte de la misión Artemis, llevarán a la primera mujer a la Luna, y queríamos demostrar que, en la ingeniería y la ciencia, también hay mujeres escalando. Nuestro equipo se llama The Atabey Team, pues Atabey es la diosa taína de la Luna”, indicó.

“Para mí, lo que significa este proyecto es poder desarrollar habilidades, tales como la colaboración, comunicación, toma de decisiones y manejo de tiempo”, expresó, por su parte, Lizmairy Castillo Polanco, de 22 años y quien también es parte del equipo.

Al momento, el prototipo diseñado por la Interamericana sigue bajo evaluación de la NASA. Si los estudiantes pasan a la segunda ronda, tendrían entrevistas y presentaciones virtuales con ingenieros de la agencia federal entre el 19 y 23 de abril. Si pasan a la tercera ronda, recibirían fondos para continuar con el desarrollo del taladro lunar.